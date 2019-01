ORNELLA MUTI/ Sul rifiuto al film di Paolo Sorrentino: “Le cose non sempre vanno a buon fine”

Ornella Muti è tornata più bella che mai protagonista nel film “Wine to Love – I Colori dell’Amore” trasmesso con grande successo su Rai1. L’attrice, icona del cinema italiano, prossima a festeggiare i 50 anni di carriera ha accettato di recitare il ruolo di Anna nella prima pellicola di Domenico Fortunato, attore che ha debuttato alla regia. “È la prima regia di Domenico Fortunato – ha raccontato l’attrice a La Stampa – ma visto che è una persona molto serena siamo stati benissimo sul set. Abbiamo girato in Basilicata, in questa terra meravigliosa, e anche lì abbiamo trovato molta pace. Ma se vuole, ecco, è il film stesso a essere basato su una storia molto semplice”. Un ruolo che ha amato particolarmente, anche perché “recitare è bello sempre. L’attore che ama recitare lo ama sempre. È tutto un dare, dare continuamente, senza copertura. E ti dai al pubblico” ha precisato la Muti.

Il no detto a Paolo Sorrentino

Ornella Muti ha poi raccontato di quando ha detto “no” a Paolo Sorrentino. L’attrice era stata contattata per citare il ruolo di Veronica Lario, l’ex moglie di Silvio Berlusconi, nel film “Loro” diretto dal regista napoletano. Un rifiuto degno di nota che l’attrice ha motivato così a La Stampa: “Le cose non sempre vanno a buon fine. Non era un appuntamento che dovevamo avere, Sorrentino ed io”. Chissà che in futuro non possa esserci l’occasione di lavoro insieme e soprattutto che questo “no” non possa precludere una possibile collaborazione tra i due: “speriamo” dice la Muti. Durante l’intervista a La Stampa, l’attrice ha parlato anche di come è cambiato il mondo del cinema e della fruizione dei film. In particolare si è soffermata sull’avvento e sulla rivoluzione apportata dalle piattaforme di tv e cinema streaming, una su tutte Netflix. “Non credo che si possa più parlare di antagonismo” – ha sottolineato l’attrice – “con l’avvento di Netflix puoi vedere film in cui la censura non mette becco. E forse quella a dover essere una competizione per tutti: più libertà”. Sui numeri sempre più al ribasso nei cinema ha detto: “le sale, oramai, non fanno molto e lo hanno dimostrato i numeri. Pensare un’uscita al cinema e poi, secondo i tempi che vengono decisi, andare in televisione è intelligente. È una buonissima formula”.

Jane Alexander: “Ornella Muti non è una diva”

Sul set di “Wine To Love – I colori dell’amore”, Ornella Muti ha condiviso il set con Jane Alexander, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2018. Proprio l’attrice britannica ha speso bellissime parole di stima ed affetto per la Muti durante un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù: “Il primo giorno di riprese ho subito vissuto una bella emozione: ho conosciuto Ornella Muti, uno dei miei idoli, un mito del cinema italiano”. Jane Alexander ha raccontato l’emozione di aver incontrato uno dei suoi miti, un idolo che le ha dimostrato da subito di essere una persona normalissima: Mi aspettavo di trovarmi di fronte la classica diva scostante e invece il primo giorno sul set si è avvicinata e mi ha stretto la mano”. Nessun atteggiamento da diva, ma solo tanta semplicità. “Piacere, sono Francesca” – ha raccontato la Alexander – “perché dagli amici lei si fa chiamare con il suo vero nome. Con lei si è instaurata subito una bella intesa, ma anche con tutto il resto del cast. Abbiamo trascorso bei momenti tutti insieme a passeggiare per la cittadina di Venosa, in provincia di Potenza, che è piena di bellissime chiese antiche”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA