Adua del Vesco, ex fidanzata Gabriel Garko/ “E’ una persona splendida e di cuore”

Adua del Vesco, è l’ex fidanzata di Gabriel Garko ospite della prossima puntata di “Live – Non è la d’Urso“, il programma condotto con grande successo da Barbara D’Urso. L’attrice e modella ha vissuto una lunga storia d’amore con l’attore, considerato un vero e proprio sex symbol del piccolo schermo, ma nonostante tra i due la cosa sia finita oggi hanno un bellissimo rapporto. A confermarlo è stata la stessa attrice che ha incontrato Gabriel sul set della fiction “Non è stato mio figlio”. ” La nostra storia è finita per vari motivi” – ha detto Adua precisando – “ci siamo resi conto che non era una relazione che poteva andare avanti anche per la differenza d’età”. Tra i due, infatti, ci sono 22 anni di differenza e a lungo andare questo ha potuto mettere la coppia dinanzi a delle difficoltà comportamentali. Nonostante la fine della relazione Gabriel e Adua sono rimasti in bellissimi rapporti, anzi la stessa attrice a Verissimo ha confessato: “quando ho iniziato a stare male, Gabriel mi è stato accanto anche se c’eravamo già lasciati. E’ finita da quando ho iniziato a stare male, ma lui si è sempre dimostrato una persona carina nei miei confronti, è una persona splendida”.

Adua Del Vesco: “Gabriel Garko gay? Quando sei una persona di successo e un bel ragazzo…”

L’attrice ha anche risposto al gossip che riguarda la presunta omosessualità di Gabriel Garko. In merito alla vicenda Adua Del Vesco ha detto: “quando sei una persona di successo e un bel ragazzo, qualcosa devono pur dirti… E poi io cosa sarei per lui? A meno che non sia stata un uomo prima… C’è chi ha detto anche questo. Gabriel è molto sensibile, di cuore, generosissimo. Ci sono pochi uomini così, tutti cercano di fare i machi. Gabriel è sensibile ma non vuol dire che non sia maschio”. Oltre alla storia d’amore con Gabriel Garko, l’attrice ha raccontato anche un momento molto difficile della sua vita: l’anoressia. Durante un’intervista rilasciata a Grand Hotel ha confessato: “è partito tutto dalla mia smania di perfezione – ha confessato -. Quando mi hanno fatto capire che avevo un problema era troppo tardi. Quando ho capito che ero alla fine mi sono chiusa in casa sei mesi a pregare la Madonna. E lei mi ha ascoltata”.

Adua Del Vesco e l’anoressia: “ho rischiato la vita” La bellissima 24enne nel salotto di Verissimo a Silvia Toffanin ha raccontato dell’anoressia rivelando: “ho rischiato di morire”. Parole fortissime quelle dette da Adua Del Vesco che hanno riporto l’attenzione su una malattia in cui tantissimi giovani ricadono. “Sono arrivata a pesare 32-34 chili” – ha confessato l’attrice – “ho rischiato la vita perché gli organi potevano smettere di funzionare da un momento all’altro, però non mi rendevo conto di quello che stavo rischiando. Anche perché forse morire era la mia volontà in quel momento. Passavo le mie giornate a letto a guardare il soffitto, non riuscivo a fare niente. Provavo la sensazione di morire da un momento all’altro. Sono caduta in una profonda depressione che mi ha portato a questo”. A starle accanto la famiglia che l’ha spinta a ricoverarsi in una clinica: “Sono stati i miei genitori a farmi capire che stavo molto male, io negavo. Quando l’ho fatto ho chiesto aiuto e ho trovato una struttura in Sicilia”. Oltre alla famiglia Adua ha potuto contare anche sull’appoggio di Gabriel Garko e di Teodosio Losito: “fu il primo ad accorgersi della mia malattia e tentò di aiutarmi in ogni modo – ha svelato -. Ma ormai ero vittima dell’anoressia”.

