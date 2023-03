Aereo Donnalisi contro concorrenti del GF Vip/ Edoardo e Antonella: “Stiamo morendo…”

L’aereo Donnalisi contro i concorrenti del Grande Fratello Vip

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono stati indubbiamente due protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip 2022. Con la loro storia d’amore, ma anche con il rapporto che hanno avuto con gli altri concorrenti, hanno creato dinamiche per sei mesi. L’uscita dalla casa (lui per squalifica e lei per scelta del suo stesso fandom, ndr) ha portato i fan ad organizzare un ultimo aereo da far volare sulla casa di Cinecittà. Antonella ed Edoardo sono stati anche i concorrenti che hanno avuto più aerei in assoluto e, per chiudere il cerchio, i fan hanno deciso di far volare l’ultimo.

Alessandro Schiavone: "Prende tutti in giro..."/ L'affondo su Desdemona Balzano

Stavolta, però, non hanno inviato un messaggio di sostegno e supporto ai propri beniamini, ma un messaggio contro gli altri concorrenti. “Siete stati solo comparse nel Gf dei Donnalisi“, recita il testo del messaggio in questione di fronte al quale i concorrenti in casa non hanno reagito benissimo. Dure critiche, infatti, da parte dei vipponi nei confronti dei Donnalisi, ma come hanno reagito Antonella ed Edoardo di fronte all’aereo dei loro fan contro gli altri vipponi?

Malgioglio, addio all'Eurovision 2023/ Colpa di Amici: Gabriele Corsi svela la verità

La reazione di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi all’aereo Donnalisi

Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi è tornata attivissima sui social coinvolgendo anche il fidanzato Edoardo Donnamaria con cui la storia procede a gonfie vele dopo gli alti e bassi vissuti nella casa. Antonella, tramite Twitter e Instagram, sta rivivendo tutti i momenti belli vissuti con Edoardo in casa e proprio su Twitter interagisce spesso con i fan. Dal suo profilo Twitter, così, è arrivata la reazione all’aereo Donnalisi contro gli altri vipponi.

Direttamente da Milano dove si trova insieme ad Edoardo con cui si è mostrata mentre passeggiava mano nella mano poco prima che sulla casa arrivasse l’aereo, Antonella, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato una foto del messaggio aereo scrivendo: “Stiamo morendo” aggiungendo una serie di faccine che ridono.

Amici 2023 gara ballo, Anbeta Toromani premia Ramon/ É polemica sulla classifica













© RIPRODUZIONE RISERVATA