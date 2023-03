Donnalisi, stoccata ai concorrenti del GF Vip con uno striscione/ “Siete comparse!”

I Donnalisi rivendicano il dominio del GF Vip con un messaggio aereo: la reazione dei concorrenti

Gli aerei sorvolano la Casa del GF Vip non solo per normale routine di trasporto e viaggi, ma anche per lanciare messaggi tra supporto e affetto. Nelle ultime ore però si è realizzato qualcosa che è quasi considerabile un’eccezione alla regola. Sulle teste dei concorrenti del GF Vip è passato uno striscione emblematico di una realtà di questa edizione, i Donnalisi. Le truppe a supporto di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno voluto mandare un messaggio particolare a tutti i concorrenti ancora presenti al GF Vip.

Come anticipato, il fandom di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continua ad essere protagonista al GF Vip; anche ora che entrambi hanno varcato definitivamente la porta rossa a ridosso della finale. l’esercito di fan della coppia ha scelto il classico metodo dell’aereo con tanto di striscione per mandare un messaggio netto e perentorio ai vipponi, con tanto di reazioni tanto divertite quanto perplesse. “Siete state solo comparse nel GF dei Donnalisi“.

Edoardo Tavassi risponde ai Donnalisi: “Almeno noi siamo ancora qua!”

Alla vista dello striscione, con tanto di stoccata a tema cinematografico e realizzato dai Donnalisi – fandom di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi – la reazione dei concorrenti del GF Vip è stata tutta da ridere. “Il pilota ieri sera mi sa che ha fatto serata”, ha esordito Andrea Maestrelli con semplice ironia. Molto più piccato Edoardo Tavassi, che partecipa al botta e risposta con un ulteriore frecciatina: “Ma è contro di noi? Almeno noi siamo qua dentro, viva Sparta!“.

Al coro sarcastico rispetto al messaggio aereo che ha sorvolato la casa del GF Vip si è unita anche Oriana Marzoli: “Ma veramente avete pagato per questo?”. La domanda della showgirl venezuelana effettivamente appare lecita; va bene il supporto, ma che un fandom scelga un metodo simile per supportare i propri pupilli – Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi – può essere considerato un po’ too much. Le reazioni divertite hanno chiaramente interessato anche i social; appena giunte le immagini sono partiti i classici meme e post irriverenti; in ogni caso, i Donnalisi sono sicuramente riusciti, ancora una volta, a prendersi la scena.











