Afridza Munandar, morto a Sepang pilota moto IATC/ Video, investito come Simoncelli

E’ morto nelle scorse ore il pilota Afridza Munandar sul circuito di Sepang, in Malesia. In concomitanza con il weekend del motomondiale, si è tenuta una nuova tappa della Idemitsu Asia Talent Cup, un campionato riservato ai giovani talenti delle due ruote, e al primo giro il 20enne pilota indonesiano ha perso il controllo della propria moto, venendo poi investito dagli altri centauri. L’incidente è avvenuto precisamente alla curva 10, e subito dopo la caduta la direzione di gara ha deciso di esporre la bandiera rossa, interrompendo la corsa. Una caduta all’apparenza banale quella di Munandar, come si può notare anche dai filmati che stanno circolando su Youtube in questi ultimi minuti, che però non chiariscono con esattezza l’accaduto.

AFRIDZA MUNANDAR MORTO A SEPANG: LA GRANDE STAGIONE DEL GIOVANE TALENTO

Evidentemente il giovane pilota deve essere stato travolto da qualche motociclista in arrivo, visto che, quando soccorso dai medici di gara, versava già in gravissime condizioni, e poi trasportato presso l’ospedale di Kuala Lampur in elicottero. Il personale sanitario ha provato in tutti i modi a rianimare Munandar, invano, morto poco dopo l’incidente. Il giovane pilota indonesiano era uno dei più interessanti talenti della IATC 2019, visto che nelle precedenti uscite aveva vinto due volte, con l’aggiunta di due secondi posti e di altri due terzi posti. Immediata la reazione della FIM, della Dorna Sports e di tutta la Idemitsu Asia Talent Cup che hanno espresso le “più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e alle persone care a Munandar”. Fa riflettere il fatto che proprio sul circuito di Sepang era venuto a mancare poco più di otto anni fa Marco Simoncelli: era il 23 ottobre del 2011 e Sic, dopo una caduta all’apparenza banale, proprio come quella di cui è stato vittima il povero Munandar, venne investito dai piloti che lo seguivano, per un impatto così devastante da sfilargli il casco.





© RIPRODUZIONE RISERVATA