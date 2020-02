Afrojack, fidanzato Elettra Lamborghini/ “Sono innamorata, è un ragazzo particolare”

Afrojack è il fidanzato di Elettra Lamborghini, la cantante e ricca ereditiera ospite a Verissimo di Silvia Toffanin. Reduce dalla prima partecipazione al Festival di Sanremo 2020, Eletta con la sua “Musica (e il resto scompare)” ha conquistato le classifiche ed è uno dei personaggi più richiesti del momento. La bellissima Elettra è felicemente fidanzata da diverso tempo con il produttore e dj Afrojack conosciuto per il brano “Diamonds”, un brano con cui si è affermato nelle classifiche mondiali. Intervistato da This is Edm, il dj e produttore musicale ha dichiarato: “quando ero piccolo ballavo brake dance e mi piaceva molto la scena hip hop. Quindi posso tranquillamente dire che produrre una traccia trap con Jay Caroma era una grande possibilità per vedere la risposta del pubblico”.

Elettra Lamborghini: “Afrojack mi ha regalato un anello a Natale”

E’ un grande amore quello nato tra Afrojack e Elettra Lamborghini. La coppia, infatti, sta pensando al matrimonio e a confermarlo è stata la stessa nipote di Ferruccio che, ospite da Mara Venier a Domenica In, ha precisato di non essersi ancora sposata, ma di aver ricevuto solo un anello di fidanzamento. “Questa cosa non mi risulta. L’anello? Me l’ha regalato il giorno di Natale. Stiamo assieme da quasi due anni. Pur vivendo lontani, ci vediamo molto spesso. Per ora va davvero tutto bene”. Una storia d’amore che procede alla grande come ha precisato la stessa Elettra a L’Assedio di Dario Bignardi: “Sono molto innamorata, è un ragazzo particolare, innanzitutto non guarda le altre. A me non piacciono quelli che sanno di essere belli, quelli che non scrivono, che sono gelosi. A me i brutti piacciono perché hanno fascino e perché non te li ruba nessuno. Io gli ho detto che può fare quello che gli pare, l’importante è il rispetto”. Non solo, la ricca ereditiera ha anche rivelato parlando di matrimonio: “dovremmo sposarci a settembre o a Positano o al lago di Garda, stiamo valutando, in Italia comunque. la loro storia d’amore va a gonfie vele, ma il fatidico sì non è ancora arrivato. Ma arriverà entro la fine dell’anno, molto probabilmente nel mese di settembre”.

