Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ “Così simili”, attesa per il loro nido d’amore

Dal 2020 Nick van de Wall, in arte Afrojack, noto dj e producer, è anche il marito di Elettra Lamborghini, attuale opinionista dell’Isola dei Famosi e regina del tweerking. Proprio Elettra sarà ospite questo pomeriggio della trasmissione di Silvia Toffanin, Verissimo. Decisamente più timido rispetto alla moglie, non ama rilasciare interviste sulla sua vita privata e solitamente su Instagram – dove ha un seguito di quasi 4 milioni – si diletta a condividere in particolare momenti legati alla sua carriera musicale. L’ultima foto con la moglie risale allo scorso 14 febbraio in occasione della Festa degli Innamorati, San Valentino, quando Afrojack si è limitato a postare una foto insieme tratta dal loro matrimonio con la frase “Happy Valentines Day” ed alcune romantiche emoji, alla quale la stessa Elettra aveva replicato con tre cuori rossi.

Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ Dalle rose alle pecore e David Guetta!

A parlare per entrambi ci pensa però Elettra Lamborghini, che di lui ha detto: “è la persona più dolce e amorevole che io abbia mai incontrato nella mia vita e l’unico uomo che io possa realmente chiamare Uomo”. In merito al marito, infatti, la cantante ed opinionista non può che definirsi fortunata per essere riuscita ad incontrare “qualcuno con un cuore così grande, che ancora crede nella famiglia e che sia così simile a me”.

Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ Rose rosse alla moglie con il Covid

AFROJACK, MARITO ELETTRA LAMBORGHINI: L’UOMO GIUSTO PER LA CANTANTE

Afrojack è riuscito nell’impresa di conquistare totalmente la moglie Elettra Lamborghini. Parlando della loro relazione, come riferisce Corriere dell’Umbria, la cantante ha spiegato di aver sentito sin dall’inizio di aver trovato in Afrojack la persona giusta: “io lo sento fin dall’inizio e lo sarà per tutta la vita”, ha aggiunto. Solo nelle ultime settimane la coppia si è ricomposta dopo aver vissuto diversi giorni a distanza a causa del Covid che aveva colpito Elettra. “Adesso ho solo voglia di riabbracciare il mio maschio”, aveva detto lei annunciando sui social la sua guarigione. E così è stato! I due sono tornati nuovamente a convivere con tutti gli imprevisti del caso, come spiegato dalla stessa Elettra in una recente Instagram Stories che, dopo una serata di impegni televisivi a causa dell’Isola, sfinita ha commentato dalla sua abitazione: “Quando sposi un dj e pensi di fare un pisolino ma in casa c’è un rave…”.

AFROJACK, MARITO ELETTRA LAMBORGHINI/ Lei: “Con lui sono me stessa, è un buono!”

Protagonista di MTV Cribs Italia, la Lamborghini ha di recente aperto le porte della sua attuale abitazione. Insieme al marito Afrojack, infatti, stanno ristrutturando il loro nido d’amore e in attesa che i loro lavori arrivino al termine, lei ha accolto le telecamere nella sua casa “temporanea”, un hotel di lusso a Milano: “Io e mio marito abbiamo preso casa recentemente, ci siamo fatti prendere la mano e abbiamo deciso di demolirla tutta, quindi ci metterà almeno sei mesi, per cui siamo un po’ in giro”, aveva detto Elettra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA