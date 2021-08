Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ “Il matrimonio? La conferma del nostro amore”

Afrojack è il marito di Elettra Lamborghini, ma anche un dj olandese di fama mondiale che ha collaborato con David Guetta e tanti altri. Il successo internazionale arriva nel 2010 con il brano “Take over control” in cui collabora con Eva Simons; la canzone diventa una hit mondiale. Seguono diversi brani di successo come “Give me everything tonight” con Pitbull e Ne-Yo, ma anche “Dirty Sexy Money” e “Ten Feet Tall” che hanno infranto su Spotify 300 milioni di riproduzioni. Molto importante la collaborazione con David Guetta con cui ha vinto un Grammy Award grazie al remix del brano di Madonna “Revolver”.

Una carriera straordinaria quella del dj olandese che ha visto crescere a dismisura la sua popolarità quando si è innamorato di Elettra Lamborghini. Un fidanzamento che ben presto è sfociato in un matrimonio celebrato presso il lago di Como. Una cerimonia da sogno per la ricca influencer e il dj olandese che sono innamorati come il primo giorno.

Il matrimonio tra Afrojack ed Elettra Lamborghini è stato un momento davvero magico ed emozionante. Proprio la ricca ereditiera durante una intervista ha rivelato: “è stata davvero una bella giornata. Ero molto emozionata i giorni precedenti, ecco perché ho pianto praticamente tutto il tempo. Quando ho visto Nick – vero nome del dj – aspettarmi all’altare il mio cuore si è sciolto”. Non solo, la Lamborghini ha anche precisato che l’incontrò con Nick ha cambiato la sua vita: “lui ha sicuramente cambiato la mia vita. Dico sempre che mi potevo sposare solo con lui. Non so perché, ma abbiamo legato immediatamente. Nick è unico nel suo genere, un uomo fedele che entra nella tua vita e la rende un sogno”.

Un matrimonio d’amore quello tra i due con la cantante di Pistolero che ha sottolineato: “non ho sposato Afrojack, non ho sposato un dj superstar. Ho sposato Nick, un ragazzo che capita che sia un dj. E lo amo per il suo cuore e la sua gentilezza. Il matrimonio non è stato un grande cambiamento, è stata la conferma del nostro amore”. Infine parlando di famiglia e figli, la cantante non esclude la possibilità un giorno pur precisando: “Nick ed io siamo già una famiglia. Ci amiamo e rispettiamo l’un l’altro ed è questo che conta davvero per me. Avere figli è il nostro sogno, ma non c’è fretta perché siamo persone responsabili e ovviamente vogliamo essere dei genitori molto presenti”.



