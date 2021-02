Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ Lei: “è il mio angelo e migliore amico”

Afrojack è il marito di Elettra Lamborghini: dall’incontro al grande amore, anche se il primo appuntamento è stato “disastroso”. A raccontarlo è stata proprio la ricca ereditiera che, proprio nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, ha parlato del suo primo incontro con il dj e produttore olandese. “Mi ha portato fuori e ha tirato sotto un porcospino. Nessun bacio, non gliel’ho data e gli ho detto se ti bacio bisogna essere fidanzati” – ha raccontato la nipote di Ferruccio Lamborghini che parlando del marito l’ha definito come “Il “gigante buono che non è come quegli scemi che guarda le altre”. Non solo, la Lamborghini ha aggiunto parlando del marito: “ha aspettato e perseverato dimostrando di voler fare le cose per bene e soprattutto di avere intenzioni serie. E fast forward, ne è valsa la pena. “È la persona più dolce e adorabile che abbia mai incontrato in vita mia, e l’unico uomo che posso davvero chiamare UOMO”. Un incontro che ha indubbiamente cambiato la vita della cantante ed influencer che proprio sui social ha detto: “ogni giorno penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno con un grande cuore come lui, che crede ancora nella famiglia ed è così simile a me. Le persone dicono: “Quando è la persona giusta, lo senti”. L’ho sentito dall’inizio, questo sarà per la vita”.

Afrojack e Elettra Lamborghini: “matrimonio? Se non fosse stato con lui…”

L’amore tra Afrojack e Elettra Lamborghini è sotto gli occhi di tutti. La coppia sui social condivide diversi foto e momenti di vita privata, anche se la ricca ereditiera non si è mai tirata indietro nel raccontare come l’incontro con il dj olandese abbia stravolto in meglio la sua vita. Il primo incontro tra i due è avvenuto in occasione in un Festival musicale a Treviso; poi c’è stato il primo appuntamento anche se non è andato alla grande visto che il dj è uscito fuori strada con l’auto. Una cosa è certa: Elettra sin dall’inizio ha percepito che con lui le cose sarebbero state diverse. “Io gli dico sempre che lui per me è un angelo. Lui è il mio migliore amico, con lui per la prima volta mi sono fidata di un uomo in modo diverso, perché per il mio cognome e il mio aspetto facevo fatica a fidarmi degli uomini” ha confessato la cantante proprio negli studi di Verissimo precisando sul matrimonio – “per me se non fosse stato con Nick, non sarebbe stato con nessuno”.



