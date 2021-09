AfroJack, marito Elettra Lamborghini/ Lei: “ti amerò per sempre, sei il meglio”

AfroJack è il marito di Elettra Lamborghini, la ricca ereditiera e cantante che da circa un anno è felicemente sposata con il dj, produttore discografico e remixer olandese. Un grande amore che la Lamborghini condivide anche con i fan sui social dove è una vera “twerking queen”. Proprio in questi giorni in occasione del 34esimo compleanno del dj e produttore olandese, la Lamborghini ha voluto festeggiarlo con una buonissima torta e una dedica social che ha fatto, manca a dirlo, incetta di likes. “Happy birthday to my favorite person in the world @afrojack 🥰🥳❤️🎂 I Love you forever” – ha scritto Elettra che non ha alcun dubbio: “AfroJack è la persona più importante al mondo e lo amerà per sempre”. Una bellissima dedica d’amore quella della ricca ereditiera che lo scorso settembre si è sposata con un abito bianco da favola. Ricordato proprio il giorno del suo matrimonio con Afro ha confessato: “è stata davvero una bella giornata. Ero molto emozionata i giorni precedenti, ecco perché ho pianto praticamente tutto il tempo. Quando ho visto Nick aspettarmi all’altare il mio cuore si è sciolto”.

Elettra Lamborghini arrivato un terzo componente della famiglia, è incinta?/ La verità svelata su Instagram

Elettra ha compreso sin dal primo incontro che Nick sarebbe stato l’uomo della sua vita. “Dico sempre che mi potevo sposare solo con lui. Non so perché, ma abbiamo legato immediatamente. Nick è unico nel suo genere, un uomo fedele che entra nella tua vita e la rende un sogno” – ha aggiunto la star.

Elettra Lamborghini/ È incinta? Non si placano i rumors...

AfroJack ed Elettra Lamborghini: “Ci amiamo e rispettiamo l’un l’altro”

Afrojack ed Elettra Lamborghini sono più innamorati che mai a quasi un anno dalle nozze. La cantante di “Pistolero”, una delle hit dell’estate parlando proprio del marito ha fatto una doverosa precisazione: “non ho sposato Afrojack, non ho sposato un dj superstar. Ho sposato Nick, un ragazzo che capita che sia un dj. E lo amo per il suo cuore e la sua gentilezza. Il matrimonio non è stato un grande cambiamento, è stata la conferma del nostro amore”. I fan e gli ammiratori della ricca ereditiera, nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini ossia proprietario dell’omonimo casa di automobile, da mesi si domandano quando i due avranno un figlio.

Elettra Lamborghini/ Regina dei social, con la hit Pistolero a Battiti Live 2021

A fare chiarezza ci ha pensato proprio Elettra che, con la sua schiettezza e sincerità, ha precisato: “Nick ed io siamo già una famiglia. Ci amiamo e rispettiamo l’un l’altro ed è questo che conta davvero per me. Avere figli è il nostro sogno, ma non c’è fretta perché siamo persone responsabili e ovviamente vogliamo essere dei genitori molto presenti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA