Aida Nizar arrestata/ L’ex Gf 15 ha minacciato il compagno Fernando con un coltello

Aida Nizar è stata arrestata. L’ex concorrente del Grande Fratello 15, conosciuta nel Belpaese proprio grazie alla partecipazione al reality di Mediaset, e successivamente, alle ospitate nei salotti di Barbara d’Urso, è finita dietro le sbarre nella giornata lunedì perché, secondo le accuse riportate da numerosi media spagnoli, avrebbe minacciato il suo partner con un coltello nella propria abitazione. Aida e Fernando, così si chiama il ragazzo, pare stessero litigando, molto probabilmente per futili motivi, ma ad un certo punto la Nizar ha preso un coltello da cucina, minacciando il suo compagno. Questi ha successivamente chiamato la polizia che ha quindi bloccato l’ex concorrente del Gf 15. Pare che dopo la minaccia con il coltello, Aida abbia buttato fuori casa Fernando, non dandogli nemmeno il tempo di prendersi le sue cose. Una volta che le autorità si sono presentata a casa della Nizar, questi si è inizialmente rifiutata di aprire per poi farsi convincere dopo insistenza degli agenti.

AIDA NIZAR ARRESTATA: LA SUA POLEMICA PER IL CACHET

Aida è rimasta per qualche ora nella stazione di polizia del quartiere di Hortaleza, a Madrid, e in seguito è stata rilasciata. Non è ben chiaro, fanno sapere i media ispanici, se la Nizar sia stata denunciata dal suo partner, oppure, se la polizia agirà comunque d’ufficio a seguito di quanto accaduto, vista l’evidenza dei fatti. Pare che la lite avvenuta negli scorsi giorni sia stata solo l’ultima di una lunga serie, visto che la coppia, da quando è iniziata la reclusione forzata casa, avrebbe discusso in maniera veemente più giorni. Era qualche mese che la Nizar non faceva parlare di se. L’ultima volta accadde lo scorso gennaio, quando, attraverso Instagram, aveva pubblicato un post specificando: “Non tornerò mai più a far parte di un reality perché non hanno il denaro necessario per pagarmi. adorate la vostra vita!”. Una frase che ovviamente aveva fatto discutere, creando un enorme dibattito sui social. Negli scorsi mesi si era parlato di una sua partecipazione al Gf Vip 2020, e non è da escludere che quelle parole fossero proprio riferite ad un’offerta del reality show di Signorini.



