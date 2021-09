Ainett Stephens, mamma e sorella scomparse/ “Forse bruciate”, sul figlio autistico…

Nella vita di Ainett Stephens, una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ci sono almeno due grandi drammi che hanno contribuito a rendere l’ex gatta nera la donna forte che abbiamo imparato a conoscere in questa prima settimana di permanenza nella spiata Casa. Nel corso della sua avventura sotto le telecamere, molto probabilmente Ainett sarà messa faccia a faccia con i suoi maggiori dolori, a partire dalla scomparsa misteriosa della madre e della sorella di cui non ha più notizie da tempo.

Perché Jo Squillo indossa il burqa al Grande Fratello Vip?/ "Per le sorelle di Kabul"

Quella di Ainett è una storia inquietante che ha inizio nel 2004, anno a partire dal quale ha perso ogni contatto con le due donne di famiglia. Questa segna anche la data di svolta della sua vita a partire dalla quale ha iniziato il suo doppio lavoro interiore: da una parte sperare nel buon esito delle indagini che però ad oggi non hanno prodotto nulla di positivo e dall’altra non smettere di credere di poter un giorno riabbracciare le persone e lei care. Durante una ospitata dello scorso febbraio alla trasmissione Verissimo, la Stephens aveva parlato della madre e della sorella svelando: “Loro facevano import export di prodotti per i capelli. Erano partite per andare in Trinidad, dovevano rientrare in Italia a Natale, ma sono sparite nel nulla”.

GRANDE FRATELLO VIP 2021/ Diretta: il messaggio toccante di Aldo Montano (3a puntata)

Ainett Stephens: il dramma della mamma e della sorella scomparse e il figlio autistico

Cosa sia accaduto realmente alla mamma ed alla sorella si Ainett Stephens resta un mistero: “Dicono che le abbiano uccise, forse bruciate, ma noi non abbiamo seppellito nessuno. Quando sparisci in questo modo, in quei paesi lì, è difficile che arrivi il lieto fine”, aveva detto con amarezza. La sua famiglia, tuttavia, ha fatto di tutto per ritrovarle e non ha mai smesso: “Credo molto in Dio e sono quasi certa che le rincontrerò. Non penso sia un addio definitivo”, aveva detto.

Ma la vita della concorrente del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata da un altro dramma personale legato al figlio Christopher di appena 5 anni. Quando ne aveva due, il bambino ha smesso di parlare. Solo dopo i controlli è giunta la temuta diagnosi: disturbo dello spettro autistico. In merito la modella aveva raccontato alla trasmissione di Silvia Toffanin: “È stato un momento molto difficile, nessun genitore si aspetta di ricevere una notizia del genere. Questa esperienza mi ha cambiato la vita”. Grazie alla preghiera è però riuscita ad andare avanti.

Katia Ricciarelli perché non ha avuto figli?/ "Per la carriera ho rinunciato a tanto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA