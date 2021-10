Ainett Stephens, offesa razzista di Soleil?/ “Urlate come scimmie” l’ira del web

La polemica tra Ainett Stephens e Amedeo Goria ha messo tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 in grande difficoltà, compreso Alfonso Signorini. Amedeo Goria non ha mai nascosto di essere alla ricerca del grande amore e di una nuova relazione in grado di stimolare la sua vita e fin dal primo giorno all’interno della casa ha stuzzicato la modella venezuelana attraverso strategie amorose alquanto rudimentali e non rispettose nei confronti della donna come palpatine e ammicchi volgari. Gli atteggiamenti del giornalista non sono piaciuti nè agli altri inquilini né al pubblico da casa da cui è partita una protesta capitanata dal MOIGE per chiedere agli sponsor di rivalutare la qualità del programma.

Ainett Stephens ha subito rifiutato il giornalista e i suoi modi di fare definendo Amedeo come un uomo gretto e volgare superando ogni limite quando ha deciso di infilarsi nel letto della donna senza le mutande, Ainett ha cercato di essere chiara fin da subito con il giornalista dicendogli: “Sai che, anche se ci conosciamo pochissimo, nutro una stima pazzesca nei tuoi confronti. Sei un uomo intelligentissimo e si vede che sei una brava persona, però evitiamo fraintendimenti, no mani di qua e no mani di la. Datti una calmata”.

Le brutte esperienze per Ainett Stephens sembrano non finire mai, infatti, la donna è stata accusata da Soleil Sorge di “Urlare come scimmie” scatenando un’inevitabile polemica tra tutto il pubblico. L’accusa è avvenuta mentre Alex Belli, Ainett Stephens e Samy Youssef discutevano in giardino e quando i toni tra i concorrenti si sono alzati Soleil Sorge ha iniziato a lamentarsi dicendo: “Ma non c’è bisogno che urlate, veramente. Cosa hai da urlare? Basta urlare sembrate delle scimmie”, Ainett Stephens non ha lasciato che questa frase passasse inosservata e ha replicato: “Anche lui sta urlando! Parli te che sei la prima che sta sempre a urlare e non lasci parlare la gente! Non mi fare la morale, perché se c’è una che parla sopra quello che dicono gli altri sei te, punto”.

La frase di Soleil ha subito scatenato la rivolta del pubblico da casa che sui social si è diviso in due tra chi ha accusato Soleil di aver detto una frase razzista e chi la difende facendo notare come il suo riferimento non si riferisse in particolare ad Ainett e Samy, ma al loro tono di voce. Per sapere come avrà recepito Alfonso Signorini questa frase dovremo aspettare domani e vedere se ci saranno provvedimenti nei confronti di Soleil Sorge.



