AirPods 4 in arrivo nel 2024/ Le nuove cuffie di Apple: più qualità e un nuovo design

Nel corso del 2024 usciranno le AirPods 4, la quarta generazione delle cuffie di casa Apple. Tante le novità per quanto riguarda le auricolari sia a livello di design quanto di funzionalità e hardware, come specificato da Wired. Obiettivo, migliorare sempre di più la qualità, soprattutto negli ambienti rumorosi, facendo avvicinare sempre di più le AirPods “classiche” al modello Pro. A livello estetico la stanghetta diventerà più corta, di modo da ridurne ingombro e peso, con l’aggiunta di un microfono più potente in grado di catturare la voce in maniera ancora più nitida.

Non vi è certezza circa la presenza o meno delle capsule in silicone così come presenti sul modello Pro per favorire una maggiore aderenza, ma sembrerebbe che questa sia la strada da percorrere alla luce del gradimento degli utenti. Novità anche per quanto riguarda la custodia di ricarica e il trasporto, che prevederà una porta USB type-c, così come stabilito dall’Ue, nonché gli altoparlanti di modo da poter accendere la sirena e ritrovare facilmente le nostre AirPods in caso di smarrimento tramite l’utilità Dov’è.

AIRPODS 4 IN ARRIVO NEL 2024: CI SARÀ LA CANCELLAZIONE ATTIVA DEL RUMORE

Secondo Wired la principale novità riguarderà comunque la cancellazione attiva del rumore (ANC), che per ora è limitata solamente ai modelli Pro, e che durante l’ascolto isolerà dai suoni circostanti e sullo sfondo, garantendo quindi un’assoluta qualità di riproduzione anche in ambienti molto rumorosi. Sarà inoltre possibile trasformare le AirPods 4 in apparecchi acustici tramite un aggiornamento software, e ci sarà un test che valuterà il proprio udito ed eventualmente scoprire se vi sia qualcosa che non va.

Ma quando arriveranno le AirPods 4? Si parla della seconda metà dell’anno che verrà, molto probabilmente in occasione del keynote di settembre durante il quale saranno svelati i futuri iPhone 16. Nel corso del 2024, ricordiamo, usciranno anche le nuove AirPods Max, sempre con la porta USB type-c e nuove colorazioni.











