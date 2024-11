Akash Cetorelli, chi è il figlio di Naike Rivelli: il padre Christian Cetorelli

Naike Rivelli, che oggi pomeriggio è ospite di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona su Rai 1, nel corso della sua vita ha esaudito anche il desiderio della maternità, dando alla luce il suo unico figlio Akash Cetorelli. A dispetto della sua notorietà come attrice e cantante, nonché figlia della celebre Ornella Muti, la donna ha sempre cercato di conservare la propria vita privata sotto un velo di riservatezza, per questo del figlio non si conoscono molte informazioni.

L’attrice è diventata mamma nel 1996 e Akash è il frutto della breve relazione con Christian Cetorelli, che è stato suo compagno in passato sino alla rottura improvvisa. Anche del padre del ragazzo non si hanno sufficienti informazioni, avendo sempre preferito la privacy alle luci dei riflettori ed essendo molto probabilmente lontano dal mondo della televisione e dello spettacolo.

Akash Cetorelli e il legame con nonna Ornella Muti: “Rapporto molto stretto“

Akash Cetorelli, figlio di Naike Rivelli e Christian Cetorelli, ha tenuto un profilo decisamente basso rispetto alla madre e alla nonna Ornella Muti, ben più famose. Di lui sappiamo però che è nato nel 1996 e che il suo nome, come raccontato dalla madre, è un termine hindi che significa “cielo”; inoltre, è un grandissimo appassionato di cinema e attualmente vive negli Stati Uniti d’America, dove ha intrapreso un percorso di studi universitari.

In molti hanno spesso paragonato la bellezza del ragazzo a quella della nonna Ornella Muti, alla quale è molto somigliante soprattutto di viso. E, proprio con la sua adorata nonna, conserva un rapporto davvero speciale come aveva avuto occasione di raccontare nell’aprile 2021, ospite del programma Canzone Segreta: “Ho la fortuna di avere un rapporto molto bello, molto stretto. Ho vissuto gran parte della mia vita a casa sua“.

