A soli vent’anni, Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti ha avuto un figlio di nome Akash, nato dalla relazione con Christian Cetorelli. Un amore sbocciato tra i banchi di scuola quello tra la coppia, che ormai da qualche anno ha annunciato la rottura. Il giovane ha oggi 25 anni ed è volato negli Stati Uniti per studiare, un duro colpaccio per mamma Naike, che ha sofferto molto il distacco dal ragazzo nonostante fosse la scelta giusta per aiutarlo ad inseguire i suoi sogni.

Poco si sa invece di Christian Cetorelli, compagno da cui è nato Akash. Pare che in famiglia ci sia un grande amore per la privacy ed entrambi padre e figlio non hanno mai voluto esporsi e rivelare che lavoro fanno, se sono fidanzati e dove vivono adesso. Tutto quello che si sa di loro è grazie a Naike Rivelli e Ornella Muti, che invece sono molto più attive sui social e spesso condividono foto della loro vita privata con i membri della famiglia. Ad esempio, è solo grazie a lei che si sa che Akash è diventato un ragazzo bellissimo! E l’ex compagno? Anche su di lui tutto tace, ma di certo aveva un padre amorevole, ecco perchè!

Christian Cetorelli, la scomparsa del padre Gabriele e il dolore straziante di Naike Rivelli: “Era un guerriero”

Il 2016 è stato un anno molto difficile per Naike Rivelli e Christian Cetorelli. Quest’ultimo ha dovuto affrontare la morte del padre, al quale anche la figlia di Ornella Muti era molto legata, essendo lui suoi suocero. Si chiamava Gabriele Cetorelli, ed era considerato da Naike Rivelli come un fratello e un migliore amico. Morto all’improvviso, ha lasciato per molto tempo i membri della famiglia destabilizzati: “In ospedale a Natale, e poi in viaggio nell’universo ieri mattina”, aveva raccontato la donna nel 2016.

La morte del papà di Christian Cetorelli è stata come un fulmine a ciel sereno e Naike Rivelli lo ha sempre descritto come “il Re del mondo”, ma anche come un “guerriero e uomo incredibile”. Purtroppo in breve tempo si è ammalato ed è scomparso prematuramente. “Non resta che imparare…” aveva scritto sui social la primogenita di Ornella Muti, “A dare amore e tanta gioia a chi vogliamo bene. Ricordarsi più spesso che mai, di farsi una carezza, esserci. Amo la mia famiglia allargata… Amo la vita“.