È la mia vita/ Al Bano si racconta: dal successo al dolore per Ylenia Carrisi

La vita e la carriera di Al Bano sono al centro del docu-reality È la mia vita in onda oggi, mercoledù 25 settembre, in prima serata su canale 5. Il cantante di Cellino San Marco, a 76 anni e con 55 anni di carriera, si racconta tra gioie e dolori. Quella di Albano Carrisi è una vita intensa, ricca di momenti felici, ma anche di grandissimi dolori difficili da dimentticare. Partendo da Cellino San Marco, il piccolo paese pugliese in cui Albano ha scelto di vivere e di far crescere i propri figli per dare loro la possibilità di avere una vita normale, l’artista ripercorrerà le tappe che lo hanno portato a diventare uno dei cantanti più amati e apprezzati non solo in Italia, ma anche all’estero. Dal trasferimento a Milano dove si guadagna da vivere lavorando in un ristorante fino al primo, grande successo arrivato nel 1976 con la canzone “Nel sole”; dall’incontro con Romina Power al matrimonio e alla nascita dei figli fino al grandissimo dolore per la scomparsa di Ylenia e alla separazione e, infine, la rinascita di Al Bano come cantante e uomo grazie all’incontro con Loredana Lecciso e al ritrovato rapporto con Romina.

È la mia vita, il docu-reality sulla vita di Al Bano: mamma Jolanda, la fede e la malattia

Al Bano è sempre rimasto legato alle proprie radici non abbandonando mai la sua Puglia, in particolare Cellino San Marco dove ha cercato di dare ai propri genitori tutto ciò che era necessario per renderli felici e orgogliosi del suo successo. Una figura fondamentale nella vita del cantante è quella di mamma Jolanda che gli ha trasmesso i valori della famiglia, del rispetto per il lavoro e per l’educazione. Attraverso immagini inedice nel documentario “E’ la mia vita”, Albano si racconterà anche attraverso il rapporto con la fede che è stato fondamentale anche per superare il periodo della malattia quando fu sottoposto a un’operazione d’urgenza al cuore. Nel docu-reality realizzato da EndemolShine Italy, Albano si raconterà così in tutte le sue fragilità svelando al proprio pubblico anche i lati più deboli del suo carattere.

È la mia vita, il docu-reality sulla vita di Al Bano: le interviste inedite di Romina Power

Un’altra donna importante per Al Bano è stata sicuramente Romina Power che, oltre ad essere stata sua moglie per 29 anni, è anche la donna che gli ha regalato quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior. La scomparsa di Ylenia, avvenuta tra il 31 dicembre 1993 e il 1º gennaio 1994 in circostanze misteriose non è mai stata superata da al Bano e Romina che decisero poi di separarsi. In realtà, come ha raccontato in una recente intervista Al Bano, fu Romina a chiedere la separazione e, nel docu-reality in onda questa sera, la cantante americana svelerà nuovi dettagli sul suo rapporto con Al Bano con il quale è tornata a formare una coppia artistica, attraverso interviste inedite. Nel corso della serata, infine, non mancheranno le dichiarazioni dei figli.



