Al Bano Carrisi è il compagno storico ormai di Loredana Lecciso, una delle ospiti di Storie di Donne al Bivio, programma che andrà in scena mercoledi 15 Gennaio 2025. Al Bano e Loredana stanno insieme da ormai oltre 25 anni, una storia con tanti alti e bassi ma che ha regalato due bellissimi figli e tante emozioni alla coppia. Ecco chi è Al Bano Antonio Carrisi.

Al Bano nasce a Cellino San Marco in Puglia, reduce in una famiglia di agricoltori, un uomo la cui carriera musicale è tra le migliori nella storia italiana. Al Bano eredita una bellissima voce dalla madre Iolanda e a 16 anni va a Milano, per provare a seguire le orme del suo idolo Domenico Modugno. Inizia come cameriere e pian piano ha contatti con il produttore Pino Massara, che lavora con Adriano Celentano e Claudia Mori.

La carriera inizia e negli anni ottiene grandi successi. Al Bano toglie tante soddisfazioni, debutta a Sanremo e partecipa al tour dei Rolling Stones. Nel 1970 sposa Romina Power, partner di vita e nel lavoro per tanti anni, attrice con la quale lavora quattro figli. Insieme registrano bellissime canzoni come Felicità, Nostalgia Canaglia e tante altre. La storia di Albano vede la triste storia di Ylenia, la primogenita che scompare in America a 23 anni.

Al Bano, il divorzio e il rapporto con Loredana Lecciso

Dopo 29 anni Al Bano divorzia con Romina Power e dopo qualche anno inizia una lunga storia con Loredana Lecciso, con il quale ha 2 figli, Jasmine e Albano Junior. I due hanno avuto diversi alti e bassi, nel 2018 sembravano anche separarsi ma dopo sono tornati insieme. Inizialmente Loredana e Romina Power hanno avuto rapporti difficili, negli ultimi tempi le cose sono cambiate.

Negli ultimi tempi Loredana Lecciso ha raccontato a Storie di Donne al Bivio di Al Bano e delle sue condizioni fisiche: “Al Bano sta bene, l’operazione alle corde vocali è fatta ed è in via di guarigione. Sanremo? Teneva molto a esserci perchè crede nel Festival e molta gente gli chiedeva di partecipare”.

Per anni si è parlato di matrimonio tra Loredana Lecciso e Al Bano ma non è mai andato a buon fine. Recentemente la donna ha parlato: “Abbiamo provato ad organizzarle ma non se ne fece nulla. Oggi sposarci non è una priorità o un progetto, stiamo bene insieme e chi amiamo più di prima. Noi sposi? Beh, mai dire mai”, chiude la showgirl.