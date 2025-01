Loredana Lecciso, chi è la compagna di Al Bano: la gelosia con Romina Power: “Oggi c’è rispetto ma non complicità”

Nella puntata di oggi pomeriggio di Storie di Donne al Bivio Monica Setta avrà come ospite anche Loredana Lecciso nota soprattutto per essere la compagna di Al Bano e madre dei suoi due figli più piccoli Jasmine e Al Bano Junior (Bibo). Per decenni le pagine della cronaca rosa e di gossip sono stati riempiti dalle vicende del triangolo amoroso composto da Loredana Lecciso, Al Bano e l’ex moglie Romina Power. In passato la showgirl non ha mai nascosto la gelosia provata per quest’ultima ma di recente ha confessato, in un’intervista proprio da Monica Setta, come sono i suoi rapporti con Romina.

“Io sono stata una persona estremamente gelosa, ma di qualsiasi elemento che avesse una sembianza femminile. Ogni donna rappresentava una sorta di terremoto emotivo, ero gelosa di chiunque, ma era un mio problema perché lui non ha mai dato motivo di esserlo”. ha premesso Loredana Lecciso che poi ha aggiunto: “Con Romina Power c’è comunque un qualcosa che ci ha legato e che rispetto, ci legano i nostri figli che hanno un rapporto meraviglioso. Chiaramente il rapporto non ha un sapore di una complicità, perché non può esserci, perlomeno in questo momento. Nella vita, però, non si può escludere niente e chissà che un domani non si possa creare.”

Chi è Loredana Lecciso: dagli stacchetti trash a Striscia la notizia con la gemella Raffaella alle ospitate al Grande Fratello per Amanda

Per quanto riguarda, invece, qualche cenno biografico su chi è Loredana Lecciso, di lei si sa che è nata a Lecce nel 1972 e dunque ha 52 anni. Giornalista pubblicista, inizia la sua carriera nelle emittenti locali mentre successivamente, con l’inizio della relazione con Al Bano, partecipa in trasmissioni nazionali sia Mediaset che Rai. Partecipa come concorrente a La Fattoria mentre in coppia con la gemella Raffaella si cimenta in stacchetti e balli sia a Striscia la notizia che a Domenica In. Attualmente la sorella più piccola Raffaella è tra i concorrenti del Grande Fratello 2024 e Loredana è stata spesso ospite per farle delle sorprese.