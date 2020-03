Al Bano e Romina/ La Power corteggia l’ex marito: “sai di buono!” (Amici 2020)

Al Bano e Romina Power sono tra i protagonisti del serale di Amici 2020 di Maria De Filippi, il talent show pronto a tornare con una nuova puntata venerdì 13 marzo 2020 in diretta su Canale 5. La scorsa settimana il cantante di Cellino San Marco ha condiviso il palcoscenico con Nyv, una delle concorrenti di canto di questa edizione. I due hanno duettato sulle note di “Quando quando quando” di Tony Renis conquistando il pubblico. Un duetto che è stato molto apprezzato dallo stesso Albano che non si è tirato indietro nell’elargire dei complimenti alla giovanissima interprete. “Questa ragazza è di una simpatia straripante e di una musicalità altrettanto straripante!” ha detto il cantante che subito dopo ha commentato anche il brano di Tony Renis: “nonostante questo sia uno tra i brani più conosciuti al mondo, lei è stata in grado di creare un arrangiamento davvero nuovo e interessante”. L’ex marito di Romina Power parlando del talento di Nyv ha fatto una rivelazione: “vedrai, il bello arriverà dopo! Stavo già pensando di scrivere una melodia per te!”.

Al Bano e Romina Power: gelosa di Nyv?

Il duetto di Al Bano Nyv è piaciuto tantissimo anche a Romina Power che, una volta arrivata sul palcoscenico di Amici di Maria De Filippi 2020, ha commentato: “Forse sarebbe meglio fare Al Bano e Nyv, invece che Al Bano e Romina!”. Una vera e propria dimostrazione di gelosia da parte della ex moglie di Albano Carrisi, ma la padrona di casa Maria De Filippi ha cercato di distrarla chiedendole “ti è piaciuto il loro duetto?”. La Power non si è tirata indietro nel rispondere: “moltissimo”. Poco dopo però la Power, accanto al cantante di Cellino San Marco per cantare “Nostalgia Canaglia”, lo ha pizzicato dicendogli: “Sai di buono” non staccandosi da lui.

Al Bano sul Coronavirus: “terza guerra mondiale”

Nonostante l’emergenza sanitaria da Coronavirus, il serale di Amici 2020 di Maria De Filippi continua ad andare in onda su Canale 5. Al Bano però non nasconde la sua preoccupazione per questa pandemia che ha definito come la terza guerra mondiale. Intervenuto in diretta a Mattino Cinque, il cantante di Cellino San Marco ha dichiarato: “stiamo prendendo coscienza che si tratta di una terza guerra mondiale. Purtroppo siamo inermi a questo maledetto virus, che non perdona nessuno. Per la prima volta nella vita ho un po’ di paura, non tanto per me, ma per i miei figli, per i miei che stanno qua. Per tutto ciò che mi circonda, per l’Italia, per il mondo. Qui ci vuole un apporto importantissimo, indispensabile da parte degli uomini di scienza, che trovino un antidoto a questo non più tanto misterioso microbo”.



