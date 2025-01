Loredana Lecciso ha avuto nella sua vita tre figli, la prima è Brigitta, nata dal primo matrimonio della donna con Fabio Cazzato, produttore tv con il quale è stata sposata tre anni. Oltre a lei Loredana ha avuto due figli con Al Bano, Jasmine che è nata il 14 Giugno 2001 e Albano Junior. Andiamo a vedere meglio chi sono.

Brigitta Cazzato ha 28 anni e recentemente ha sposato (il suo terzo si) a Yan Goby, i due si sono sposati in Kenya a Novembre 2024 e ovviamente ha presenziato anche mamma Loredana. I due si erano uniti in un matrimonio civile a Lecce nel Dicembre 2022, Brigitta aveva un grande legame con le figlie di Al Bano Cristel e Romina e anche grazie a questo si sono incontrati per la prima volta Al Bano e Loredana Lecciso.

La donna è molto riservata, ha i social chiusi e divide la sua vita tra il lavoro in Italia ed alcune attività di volontariato in Africa. A Watamu ha una casa dei nonni materni dove giunge di tanto in tanto. SI è laureata in una scuola di moda e si occupa di creare abiti per il noto brand Amani Yani. Loredana è molto legata alla figlia ma ha raccontato che non ha vissuto molto la sua infanzia, specialmente a causa del suo lavoro.

Recentemente Loredana Lecciso ha raccontato che potrebbe intraprendere una nuova avventura lavorativa con la figlia: “Io e mia figlia Jasmine potremmo presto farvi una sorpresa”, e magari questo può certificare un ingresso della figlia di Loredana e Al Bano nel mondo della tv, in passato la ragazza già sottolineò questa ambizione.

Si conosce poco invece di Al Bano Junior, al momento dedito quasi esclusivamente allo studio e poco affine al mondo dei social. Loredana ha raccontato recentemente del rapporto con i figli, che rappresenta uno dei grandi rimpianti nel corso della sua vita: “Sento di non essermi goduta abbastanza i miei figli”.

La donna ha proseguito: “Se tornassi indietro cercherei di non perdermi nessun attimo con loro, specialmente con Brigitta. Sono una mamma che sta recuperando ma ormai loro sono grandi e non è cosi facile”, la donna ha ricordato spesso questo problema e allo stesso tempo ha spesso sottolineato di aver avuto difficoltà a seguire con costanza i figli.