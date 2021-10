Al Bano e Romina Power, i loro figli: Ylenia, Yari, Cristel, Romina Jr/ “Chiarita con papà grazie a Ballando”

Romina Power torna nel salotto tv di “Verissimo” e inevitabilmente la nuova ospitata della 70enne ex moglie di Al Bano sarà l’occasione per riaprire lo scrigno dei ricordi dell’attrice e cantante americana: infatti nella puntata del rotocalco targato Mediaset in onda questo pomeriggio, la lunga chiacchierata che la figlia dell’indimenticato Tyrone avrà con la padrona di casa, Silvia Toffanin, verterà sicuramente sulla relazione e sulle frizioni col cantautore di Cellino San Marco e soprattutto sui quattro figli che la coppia ha avuto nel corso del tempo, vale a dire la sfortunata Ylenia, Tari, Cristel e Romina jr.

E proprio negli ultimi giorni, una delle figlie di Romina Power, quella che porta il suo stesso nome, ha avuto modo di chiarirsi col papà che pare non sentisse da almeno tre mesi, per la gioia della ex consorte. Infatti la 34enne Romina jr. avrebbe ricucito il rapporto con Al Bano grazie anche a “Ballando con le stelle”, il format targato Rai che vede il 78enne artista come concorrente assieme alla maestra Oxana Lebedew. “Gli ho detto ‘vai e divertiti’…” ha raccontato la figlia che ha svelato come tra di loro vi sia stato un lungo periodo di gelo nel corso del quale praticamente non si sono parlati. Dunque anche in questo caso il piccolo schermo ha rappresentato l’occasione per i due di tornare a parlarsi e di appianare le divergenze, nate da una serie di non meglio specificate incomprensioni.

Nata nel 1987 a Cellino San Marco, Romina junior è la più piccola dei figli nati dalla relazione tra Al Bano e la sua ex moglie: sin da piccola, non ha mai fatto mistero di voler seguire le orme die genitori dal punto di vista della conduzione di un programma televisivo, manifestando un certo interesse per la fotografia ma anche per il mondo dell’arte in generale. E ora, a 34 anni, la diretta interessata brilla di luce propria ed è pronta a fare il grande salto senza più la scomoda ombra di mamma e papà. Della sua sorella maggiore Ylenia, nata nel 1970 e che non ha mai conosciuto, s’è scritto tanto e di più: la sua scomparsa e oramai presunta morte all’età di 23 anni sono una ferita ancora aperta per la ex coppia ed è anche questo uno dei motivi dell’amore che i due hanno verso Yari, Romina jr. e Cristel, tanto che oggi formano una sorta di famiglia allargata nonostante non condividano più lo stesso tetto.

Il secondogenito Yari è invece nato nell’aprile del 1973 e nel suo caso non ci sono stai mai dubbi: ha seguito le orme dei genitori… ma dal punto di vista musicale tanto da intraprendere una discreta carriera come musicista, e questo nonostante gli scomodi paragoni con due mostri sacri della canzone italiana come Al Bano e Romina. Grande influsso sulla sua ‘formazione’ l’ha avuta la sua presenza nelle tournée dei genitori, un imprinting rivelatosi decisivo: tuttavia al grande pubblico Yari è noto anche per le sue partecipazioni televisive a reality show come “Pechino Express” (e la liaison con Naike Rivelli, rampolla di Ornella Muti). Infine Cristel, classe 1985: anche lei cantautrice, col tempo però ha progressivamente abbandonato la strada tracciata da mamma e papà per seguire la sua vera passione, quella di stilista. E nel campo della moda negli ultimi anni si è fatta un nome e convolando a giuste nozze con l’imprenditore Davor Luksic.



