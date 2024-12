Per la giornata di oggi, venerdì 27 dicembre 2024, andrà in onda in prima serata su Rai 1, alle ore 21.30, il live-action del 2019 del classico Disney Aladdin. Il film si basa sul racconto de “Le mille e una notte” ed è diretto dal noto regista Guy Ritchie, cineasta di pellicole quali “The Gentlemen” (2019), “Sherlock Holmes – Gioco di ombre” (2011) e “King Arthur – Il potere della spada” (2017). Le musiche che accompagnano l’intera storia hanno invece la firma del pluripremiato compositore e musicista Alan Menken, che nel corso della sua carriera ha lavorato ad altri grandi classici Disney, come “La sirenetta” (1989), “La bella e la bestia” (1991), “Pocahontas” (1995), “Il gobbo di Notre Dame” (1996) e “Hercules” (1997).

Il protagonista è interpretato dall’attore di origini egiziane Mena Massoud, conosciuto dal pubblico anche il personaggio di Tarek Kassar nella serie televisiva Amazon Prime “Jack Ryan”. Al suo fianco l’attrice di origini indiane Naomi Scott, comparsa nello stesso anno come una delle protagoniste di “Charlie’s Angels”. Nei panni del magico genio della lampada, invece, la stella di Hollywood Will Smith, interprete di numerosi progetti campioni d’incasso, tra cui “Bad Boys” (1995), “Independence Day” (1996) e “Men in Black” (1997). Nel cast anche: Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad, Billy Magnussen e Numan Acar.

ALADDIN, LA TRAMA DEL FILM

Aladdin racconta la storia di un giovane e carismatico ragazzo che, per sopravvivere, sfrutta le sue abilità come ladro tra le strade di Agrabah in compagnia della sua inseparabile scimmia Abu.

Un giorno incontra per caso una bellissima ragazza, Jasmine, fuggita dal palazzo sotto falsa identità per assaporare un po’ di libertà e scoprire la realtà del suo regno. Intanto il Gran Visir Jafar sta tramando per diventare il sultano del regno aiutato dal suo pappagallo Iago. Il piano è chiaro: riuscire a trovare un ladro tanto abile da entrare nella Caverna delle Meraviglie e impossessarsi della lampada magica. Jafar decide di sfruttare proprio Aladdin, così il ragazzo si intrufola nella grotta, dove scova tesori inestimabili e incontra anche un tappeto magico.

Purtroppo Jafar svela ben presto la sua natura, infatti dopo aver messo le mani sulla lampada intrappola il protagonista e la sua scimmia nella caverna. Per fortuna Abu è più scaltra di quanto il Visir pensasse, e riesce a sottrargli di nascosto la lampada prima che l’apertura della caverna si chiuda definitivamente. É così che Aladdin diventa il padrone della lampada, un oggetto magico che ospita l’essere più potente al mondo: il genio. Il ragazzo ha a disposizione tre desideri e sfrutta il primo per uscire dalla caverna con Abu e il tappeto magico, ma la sua avventura ha appena inizio, infatti mentre Aladdin cercherà con l’aiuto del genio di conquistare la bella principessa, contemporaneamente Jafar porterà avanti il suo piano per mettere le mani sul regno. Riuscirà un semplice ragazzo a sconfiggere un uomo tanto potente e a conquistare il cuore di Jasmine?

ALADDIN, LE CURIOSITA’

Aladdin è stato un vero e proprio successo commerciale infatti, a fronte di un budget iniziale di poco più di 180 milioni di dollari, ha incassato 1,051 miliardi di dollari in tutto il mondo. Realizzare questo progetto, però, non è stato affatto facile infatti il regista ha dovuto provinare più di 2000 attori prima di riuscire a trovare due interpreti che rispecchiassero appieno le caratteristiche che cercava. Nonostante ciò, la scelta di Naomi Scott non è stata esente da critiche, infatti l’attrice ha origini inglesi e indiane mentre in molti si aspettavano un’attrice araba.

Nel 2019 era stata annunciata dalla produzione la volontà di sviluppare un sequel, ma ad oggi non ci sono notizie certe sulla sua realizzazione. Il portale bloopers.it ci svela alcuni errori presenti nel live-action, ad esempio, durante la fuga iniziale di Aladdin e Jasmine, il ragazzo salta da un palazzo ad un altro e durante la ripresa dall’alto si vede il materassino di scena su cui doveva atterrare.