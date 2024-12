Will Smith è tra gli ospiti del concerto evento “Andrea Bocelli 30 – The Celebration” per celebrare i 30 anni di carriera del tenore italiano conosciuto ed amato in tutto il mondo. Nella splendida cornice del suggestivo Teatro del Silenzio di Lajatico, un anfiteatro naturale situato nella città natale di Bocelli, il tenore ha duettato con grandi nomi della musica italiana ed internazionale. Tra questi c’è anche l’attore, rapper e produttore cinematografico statunitense che può annoverare durante la sua lunga e prestigiosa carriera una serie di premi e riconoscimenti importantissimi. L’attore, infatti, ha ricevuto: un Academy Award, un Golden Globe Award, un BAFTA Award e quattro Grammy Awards. Basti pensare che i suoi film hanno incassato in tutto il mondo più di 9,5 miliardi di dollari trasformandolo in una vera e propria star di Hollywood.

L’inizio della carriera di Will Smith è nei primi anni ’90 con la sitcom della NBC The Fresh Prince of Bel-Air che riceve una nomination al Golden Globe Award come miglior attore in una serie televisiva commedia o musicale nel 1993 e nel 1994. Poi si è fatto notare nel duo hip hop con DJ Jazzy Jeff con cui ha pubblicato cinque album con diversi singoli che hanno conquistato la top 20 della Billboard Hot 100.

Will Smith: dallo schiaffo agli Oscar 2022 alla rivelazione del regista Barry Sonnenfeld

Will Smith si è fatto poi conoscere anche come cantante solista pubblicando diversi album con super hit del calibro di “Gettin’ Jiggy wit It” e “Wild Wild West”. Non solo grandi successi per l’attore e cantante americano che è stato protagonista di diversi scandali: a cominciare dal famoso Slapgate durante la cerimonia di consegna dei Premi Oscar del 2022: si tratta dello schiaffo che l’attore diete a Chris Rock dopo una battuta sulla moglie Jada Pinkett. Un momento entrato nella storia, ma superato nelle ultime settimana dalla rivelazione del regista Barry Sonnenfeld che, ospite del podcast Let’s talk off camera with Kelly Ripa, ha confessato che l’attore sul set del film Men in black era solito “scorreggiare”. Una rivelazione che ha fatto sorridere i fan e il grande pubblico internazionale.

Intanto l’attore sui social ha fatto una richiesta ai suoi fan richiedendo di rimuovere ed eliminare tutti i meme in cui compare con Puff Diddy al centro di una diatribe legale e mediatica per traffico di sesso, racket e sfruttamento di prostituzione.

Will Smith, vita privata: due mogli e tre figli

Parlando invece di vita privata, Will Smith ha avuto non una moglie ma due. Nel 1992 ha sposato Sheree Zampino, relazione dalla quale è nato il primo figlio dell’attore, Trey, l’11 novembre dello stesso anno. Eppure il matrimonio, tre anni dopo, è giunto al capolinea. In alcune interviste rilasciate, l’attore ha ammesso di aver compreso che non era la donna giusta per la sua vita. Il rapporto col figlio Trey, dalla separazione, non è stato poi semplicissimo: essendo molto piccolo quando Will Smith è andato via di casa, il ragazzo si è sentito da lui abbandonato.

Pochi anni dopo, nel 1997, Will Smith si risposa con Jada Pinkett, moglie che è ancora oggi al suo fianco. I due stanno insieme da 22 anni e hanno avuto due figli, Jaden e Willow. Il primo dei due ha deciso di seguire le orme del padre e ha infatti già recitato in vari film di successo, anche al fianco del papà