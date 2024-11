Amanda Lear ha avuto diversi mariti fra cui anche Alain-Philippe Malagnac. Il loro fu un matrimonio molto doloroso in quanto si interruppe bruscamente il 16 dicembre del 2000, quando lo stesso Malagnac morì. Ma chi era? Proviamo a scoprire qualcosa in più su di lui, a cominciare dal dire che è morto molto giovane, a soli 49 anni, essendo nato il 16 luglio del 1951, per essere poi deceduto il 16 dicembre 2000. Era il figlio adottivo di Roger Peyrefitte, noto scrittore francese, e spesso e volentieri la loro relazione è stata raccontata proprio nelle opere dello stesso artista.

La vita di Alain-Philippe Malagnac fu decisamente inusuale, visto che ha sempre vissuto nel lusso e nel bello, e anche per questo divenne un grande appassionato d’arte oltre che un collezionista. Ha lavorato anche nel mondo del cinema, ottenendo una piccola parte nel film del 1964 “Les Amitiés particulières”, che in Italia fu tradotto in “Questa amicizia speciale”, basato sul romanzo autobiografico proprio del padre. Curioso come i due si incontrarono proprio durante le riprese del film e da allora non si lasciarono più, iniziando una collaborazione che si rivelò non soltanto professionale ma anche personale.

ALAIN-PHILIPPE MALAGNAC, L’ADOZIONE DI PEYREFITTE E IL DISASTRO DEL NIGHT

Quando aveva 16 anni Malagnac divenne segretario personale di Peyrefitte, e in seguito arrivò l’adozione. Crescendo Alain-Philippe Malagnac divenne proprietario di un night club gay di Parigi, uno dei primi dell’epoca, leggasi il Le Bronx, gestendo anche la cantante francese Sylvie Vartan per un breve periodo.

Fu un’esperienza decisamente disastrosa dal punto di vista economico, visto che mandò in bancarotta il padre adottivo di Alain-Philippe Malagnac, costretto a vendere i beni per ripianare tutti i debiti che aveva contratto. L’incontro con Amanda Lear, quella che sarebbe divenuta poi sua moglie, avvenne nel 1978, in quel di Parigi: fra di loro fu un colpo di fulmine al punto che l’anno seguente, nel 1979, decisero di sposarsi durante un viaggio negli Stati Uniti.

ALAIN-PHILIPPE MALAGNAC, IL RICORDO DELLA SUA MORTE

Il loro matrimonio durò poco più di venti anni, fino al 2000, quando appunto Malagna morì a seguito dell’incendio della fattoria che aveva da poco acquistato a Saint-Étienne-du-Grès: curioso come solamente sei settimane prima era morto anche Peyrefitte, quasi i due dovessero andarsene entrambi ed essere legati anche dopo la morte.

Amanda Lear aveva parlato della morte di Alain-Philippe Malagnac un anno fa, durante un’ospitata a Verissimo, raccontando a Silvia Toffanin di aver pensato al suicidio dopo quanto accaduto. Ha avuto infatti il grande rammarico di non averlo potuto nemmeno salutare, in quanto era al lavoro, e di aver avuto la sensazione di come se la sua vita si fosse fermata di colpo: “Non ero preparata”. Fu un periodo durissimo per l’attrice, che voleva solo piangere, ma fortunatamente gli amici l’hanno aiutata e alla fine i pensieri suicidi sono stati scacciati.