Amanda Lear ammette a Verissimo: “Vorrei staccare un po’ dal lavoro”

Tra gli ospiti di Verissimo quest’oggi domenica 22 settembre 2024 abbiamo incontrato anche Amanda Lear, la celebre artista che ha colto l’occasione per raccontare la sua carriera e le tante avventure vissute anche negli ultimi mesi, che hanno portato la cantante e conduttrice a un eccesso di cariche professionali, come svelato da Silvia Toffanin. “Non ho mai lavorato così tanto come negli ultimi sei mesi, ho fatto film, serie, tra poco partirò per una tournée, vorrei staccare un po’ e godermi la famiglia dopo tanti anni di lavoro, la gente mi chiede di restare sulle scene”.

Riguardo al grande affetto ricevuto negli anni, Amanda Lear ha voluto spendere parole importanti per i fan del Bel Paese: “Il pubblico italiano è fedele, sono innamorata di questo Paese, io arrivo da un posto in cui la gente non mostra le emozioni, se le tiene tutte dentro, qui è diverso e divertente”.

Amanda Lear rivela a Verissimo: “Mio marito ha sofferto”

Non poteva mancare qualche battuta sugli amori della vita di Amanda Lear, la showgirl ha fatto tappa a Verissimo su Canale Cinque e si è soffermata anche su Alain Philippe, uno dei suoi amori nella vita e a riguardo ha svelato: “Mio marito ha sofferto tantissimo il fatto di aspettarmi in camerino mentre io facevo un sacco di cose, non è un ruolo simpatico fare il marito della star”.

Non mancheranno gli impegni neanche nei prossimi mesi per Amanda Lear, che a Verissimo ha dato appuntamento alla padrona di casa Silvia Toffanin tra non meno di un anno: “Ho tante cose da fare, devo partire ora per una tournée” ha detto la conduttrice e cantante che dunque dovrà rimandare ancora il suo desiderio di staccare un po’ la spina per sopperire agli appuntamenti professionali.