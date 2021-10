Alba Parietti contro Cristiano Malgioglio/ “Non ridicolizzare la mia interpretazione”

Alba Parietti è stata nuovamente attaccata da Cristiano Malgioglio durante la scorsa puntata di Tale e Quale Show quando ha imitato Patty Pravo. Il giudice non si è risparmiato e dopo l’esibizione della Parietti ha commentato: “Io domani devo andare da un cardiologo per farmi fare un elettrocardiogramma. Tutto per colpa di questa esibizione. Se io fossi Patty Pravo domani ti andrei a denunciare”. Non contento il giudice ha replicato: “Lei ha cantato Il Paradiso, ma per me deve andare dritta all’inferno”.

Alba Parietti ha deciso di replicare via social al giudice che durante questa edizione di Tale e Quale Show non le sta dando un minuto di pace e ha pubblicato su Instagram un video diretto proprio a Cristiano Malgioglio dicendo: “Tu sei libero, quando ho finito la mia esibizione, idi dire tutto quello che vuoi anche cose esagerate e ingiuste, fa parte del tuo personaggio. Ma la cosa che mi ha urtato i nervi, se devo essere sincera, e mi ha anche un pochino destabilizzato perché mi hai mortificato, fa parte di quel giochino di derisione un po’ da bulletti e non lo puoi fare quando una tua collega e persona che si mette in gioco non fa la cantante e sicuramente sta facendo una performance schifosa, perché so benissimo che ho fatto schifo”.

Alba Parietti non regge più le critiche continue di Cristiano Malgioglio e finalmente sbotta, nel video incriminato, ha inoltre dichiarato che non è il giudizio del giudice, ma il suo atteggiamento a farla arrabbiare e ha detto: “Ti pregherei di una cosa Cristiano: dammi il voto che vuoi, più basso che vuoi, io ho le spalle larghissime; voglio arrivare ultima, mi piace fare schifissimo, però ti prego di non ridicolizzare la mia interpretazione. Deridere è una delle cose peggiori che si possa fare”.

Oggi sia Alba Parietti che Cristiano Malgioglio saranno presenti a Domenica In dove probabilmente avranno un confronto e cercheranno di chiarirsi per continuare il resto dello show nel miglior modo possibile, ma i toni saranno pacati o Cristiano Malgioglio si concederà a qualche giudizio cinico come suo solito?

