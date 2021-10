Tale e Quale Show 2021 pagelle e classifica 3 puntata/ Top Mina, web pazzo per tutina di Pierpaolo Pretelli

Pagelle terza puntata di Tale e quale show 2021

Si è conclusa la terza puntata di Tale e Quale show 2021, una puntata all’insegna di performance straordinarie da parte di quasi tutti i concorrenti in gara. Il premio per la simpatia e voglia di mettersi in gioco va a Biagio Izzo che questa sera ha interpretato insieme all’ospite Francesco Paolantoni i Righeira lasciandosi andare a dei siparietti comici insieme all’amico sia all’inizio che alla fine della performance. Alla fine della serata il podio in classifica è stato conquistato al terzo posto da Deborah Johnson che ha interpretato Amii Stewart, il secondo posto da Stefania Orlando che ha interpretato Mina e il primo posto da Dennis Fantina con la sua interpretazione di Michele Zarrillo.

Tale e quale show 3a puntata/ Classifica finale, premio social a Pierpaolo Pretelli

Il pubblico da casa ha voluto premiare attraverso i social del programma, Pierpaolo Pretelli nei panni di Achille Lauro con la sua “Me ne frego”, Pierpaolo ha stupito il pubblico da casa riproducendo una copia fedele della performance del rapper romano sul palco dell’Ariston, tutina color carne compresa che manda in tilt il web. Il voto del pubblico da casa tuttavia, non è bastato a far arrivare Pierpaolo Pretelli sul podio che termina la terza puntata al quinto posto della classifica generale.

Dennis Fantina è Michele Zarrillo/ Vince la terza puntata di Tale e quale show 2021

Le migliori esibizioni della serata a Tale e Quale Show 2021

Una serata di standing ovation da parte del pubblico in studio quella di questa sera a Tale e Quale Show 2021, tante le belle esibizioni che sicuramente hanno messo in difficoltà i giudici Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e il giudice ospite della serata Mario Giordano, interpretato magistralmente da Ubaldo Pantani. I giudici nel corso della serata non hanno avuto dubbi su quali siano state le migliori interpretazioni dei concorrenti in gara, primo fra tutti Dennis Fantina con la sua interpretazione di Michele Zarrillo nella difficile canzone Una Rosa Blu, già dall’inizio della sua esibizione tutti i dettagli sul palco hanno fatto sembrare il cantante il vero Michele Zarrillo a partire dalle movenze sul palco fino ad arrivare all’interpretazione canora molto difficile interpretata da Fantina.

CIRO PRIELLO È FREDDIE MERCURY/ Sul palco abiti femminili, Malgioglio: "Terrificante"

Una nota di merito va anche a Stefania Orlando che si è cimentata in una bellissima interpretazione di Mina con la canzone scritta da Cristiano Malgioglio, L’importante è finire. Stefania per l’occasione ha indossato l’abito originariamente indossato da Mina per la performance di quella canzone in Rai. Apparsa sullo schermo con delle tinte in bianco e nero Stefania Orlando ha reinterpretato ogni singola movenza della cantante, sguardo e vocalità comprese per una performance che ha trasportato tutto lo studio e il pubblico da casa direttamente negli anni ’70.

Tale e quale show 2021: il premio per averci provato a Ciro Priello e ai Gemelli di Guidonia

Nonostante l’impegno di tutti i partecipanti a questa nuova edizione di Tale e Quale Show 2021, alcune esibizioni sono state inevitabilmente più deludenti di altre, anche se a tutti i concorrenti in gara questa sera va il merito di averci messo l’impegno. Una performance difficile per Ciro Priello che ha dovuto confrontarsi con un mostro sacro della musica mondiale come Freddie Mercury. Il comico napoletano si è esibito con la canzone I want to break free calcando il palco con gli stessi abiti che il cantante inglese indossava nel celebre videoclip della canzone e dilettandosi sul palco in acrobazie con l’aspirapolvere e con il corpo di ballo. I giudici al termine della sua esibizione hanno lodato il comico per il coraggio avuto nel cimentarsi in una sfida così difficile, anche se la performance vocale non è stata, comprensibilmente, ai livelli originali.

Anche l’esibizione dei Gemelli di Guidonia in “Si può fare di più” non ha convinto i giudici che hanno lodato la performance canora dei tre ragazzi, ma hanno avuto parecchio da ridire in merito al travestimento, Loretta Goggi alla fine della loro esibizione ha voluto commentare con: “Un’esecuzione ineccepibile, sul trucco si può fare di più, però bene”.



