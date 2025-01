Eravamo alle porte del 2025 quando emerse la notizia dell’incidente di Alba Parietti, in vacanza a Courmayeur. A riportare la notizia fu Dagospia che raccontò di come una semplice e spensierata giornata di divertimento sugli sci si era trasformata in qualcosa di decisamente preoccupante alimentando l’apprensione degli appassionati che hanno tempestato di messaggi d’affetto e vicinanza Alba Parietti chiedendosi appunto come stesse dopo l’incidente sulla neve.

Francesco Oppini, chi è l'ex compagno di Alessia Fabiani / "Le accuse di Alba Parietti? Non era vero"

Ma come sta Alba Parietti dopo l’incidente sugli sci? La conduttrice è stata oggi ospite di Mara Venier a Domenica In e la puntata si è aperta proprio con il racconto di quanto accaduto a Courmayeur. “Quando si va a sciare bisogna avere una grande responsabilità; stavo su un dosso e ad un certo punto nonostante abbia aspettato la discesa di tutti, c’erano due ragazzi che mi hanno ‘usata’ come paletto. Uno mi è caduto davanti, l’altro mi ha colpito da dietro e poi se ne sono andati…”. Questo il racconto di Alba Parietti, che ha poi spiegato: “Erano due ragazzini, col fatto che erano piccoli nessuno ha detto nulla. Poi fortunatamente c’erano un po’ di persone che mi hanno dato una mano, in particolare un soccorritore; mi sono fatta un paio di km con un ginocchio rotto. Poi sono stata in ospedale, ho una frattura del piatto tibiale, mi è andata bene diciamo…”.

Fabio Adami, chi è il fidanzato di Alba Parietti/ "Non ci sposiamo, a lui è costato tanto questo amore"

Alba Parietti a Domenica In: “L’incidente a Courmayeur? C’è gente che beve e poi si lancia in pista…”

Alba Parietti è quindi oggi in fase di recupero dopo l’incidente sugli sci e, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha comunque posto l’accento sulla questione dimostrando particolare disappunto non solo per quanto vissuto personalmente ma in generale sulla mancanza di determinate regole: “Dovrebbero esserci delle direttive maggiormente ferree, pensa che sulle piste c’è gente che beve e poi si mette a sciare…”.