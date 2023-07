Alba Parietti: “Mamma era bipolare”/ “L’ho conosciuta dopo che è morta attraverso i suoi diari”

Alba Parietti, ospite a Estate in Diretta, ha parlato del rapporto coi suoi genitori, Francesco Parietti e Grazia Dipietromaria. “Papà era un uomo molto forte. Era un partigiano, lo è stato tutta la vita. Ha sacrificato tutto per i suoi ideali, per vivere in un senso di giustizia. È morto dopo avere avuto diverse ischemie. Non mi manca perché c’è, è sempre stato accanto a me. Ho ancora un dovere morale nei suoi confronti. Lui era di famiglia contadina, mentre mamma di famiglia borghese”, ha raccontato.

La donna era molto intelligente e di cultura, tanto che divenne una scrittrice e pittrice. La sua vita però non è stata semplice. “Lei e suo fratello avevano dei problemi psicologici. Mio zio ha trascorso tutta la vita in un manicomio. In mamma invece non si rivelavano continuamente. Era bipolare, poteva essere un angelo o un demonio”. La showgirl ammette di non avere vissuto bene questo aspetto quando era piccola. “Un bambino in genere rimane sempre un po’ vittima di queste situazioni”.

Alba Parietti: “Mamma era bipolare”. Il rapporto

Grazia Dipietromaria, la mamma di Alba Parietti, è morta improvvisamente nel 2010 a causa di un ictus. “In quel momento mi sono resa conto di non averla mai conosciuta fino in fondo. Quando ho cercato di farlo, era ormai troppo tardi. Non potevo più parlare con lei. Ho cercato informazioni sulle sue origini. Poi mentre mettevo a posto casa, ho trovato i suoi diari. Lì dentro c’erano 7 anni di vita. È così che ho conosciuto lei e anche mio zio, che ha vissuto in manicomio”, ha raccontato la conduttrice nello studio di Nunzia De Girolamo.

Dopo avere letto i pensieri della donna, ha iniziato ad avere qualche rammarico per quello che sarebbe potuto essere il loro rapporto. “Se fosse qui, le direi che le chiedo scusa perché non ho capito nulla di lei. Avrei avuto tante cose da imparare da lei”, ha ammesso.











