Alba Parietti nonna?/ ‘Disperato’ appello: “Francesco Oppini datti da fare prima…”

Alba Parietti torna a far parlare di sé per via della sua disponibilità a mettersi a nudo sui social. In questo caso non stiamo parlando di foto sexy e nemmeno di vicini di casa pronti a passare davanti a casa sua attraversando il giardino in costume, ma di qualcosa di più intimo. In particolare, in una delle sue ultime foto che la Parietti ha condiviso da Santa Gertrudis dove si trova in vacanza, ha fatto un disperato appello al figlio Francesco Oppini. A quanto pare il suo desiderio è quello di diventare nonna e, presa in braccio il piccolo figlio dei suoi amici in vacanza con lei, non ha resistito a chiedere a gran voce al figlio di renderla nonna condividendo la foto sui social e scrivendo: “datti da fare…. questo è un avvertimento. #leonardo è un patatone meraviglioso”. Arriverà la risposta che la showgirl tanto attende?

ALBA PARIETTI VUOLE DIVENTARE NONNA

Al momento tutto tace e mentre i fan di Alba Parietti si sono dati subito da fare seguendo la loro beniamina e invitando il figlio Francesco Oppini a dare alla donna un nipote, lui tace, anzi sembra sparito nel nulla. Ormai da quasi un mese il figlio che la showgirl ha avuto con l’attore Franco Oppini non appare sui social e la sua ultima foto Instagram risale al 10 luglio scorso, il giovane è in vacanza o magari sta provvedendo a rendere nonna l’amata (e ingombrante) mamma? Siamo sicuri che la stagione estiva porta tanto lavoro a chi come lui fa spettacolo seguendo le orme del padre, il resto lo scopriremo al suo ritorno sui social anche se c’è già chi scommette che presto potrebbe essere protagonista in uno dei reality di Canale5 ormai alle porte. A quel punto l’idea di un figlio potrebbe slittare ancora…

Ecco la foto postata su Instagram da Alba Parietti proprio qualche ora fa:





