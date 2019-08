ALBA PARIETTI NUDA IN ACCAPPATOIO/ Critiche social: ‘fai la ragazzina, sei grande!’

Alba Parietti continua a stupire sui social. Dopo aver mostrato un lato B da urlo, la conduttrice ha postato una foto completamente nuda coperta solo da un accappatoio. All’età di 58 anni la Parietti si conferma una delle donne più belle del mondo dello spettacolo alla faccia degli invidiosi e degli haters che continuamente le scrivono messaggi ‘volgari’ e fuori luogo. Naturalmente lo scatto, che ha collezionato centinaia di likes nel giro di pochissimi minuti, è stato oggetto di una vera e propria ‘diatriba’ mediatica con alcuni utenti che hanno accusato la showgirl di ‘effimera vanità’. Non è una novità che alla mitica Alba Nazionale piaccia giocare con la sua età, pur senza nasconderla mai, e proprio per questo motivo ha accompagnato questo scatto con una didascalia che cita la celebre hit “Quanti anni hai” di Vasco Rossi. Per la serie ‘quanti me ne dai’?.

Alba Parietti nuda su Instagram: la foto divide il web

Ironica, pungente, coraggiosa e controcorrente, Alba Parietti è una donna di carattere. L’ha dimostrato più volte durante la sua carriera e continua a farlo anche sui social dove scherza e lancia messaggi di un certo tipo che spesso diventano oggetto di un accesso dibattito. Con questo selfie in accappatoio ha ancora una volta centrato l’obiettivo, se consideriamo i commenti postati sotto la foto. In tanti hanno apprezzato la forma fisica eccellente della showgirl, ma non sono mancati gli attacchi degli haters oppure di chi le ha scritto: “fare foto da ragazzine solo per dimostrare un effimera vanità, ma fai la persona seria che si grande”. Un utente, invece, cita Blaise Pasca: “La vanità è a tal punto radicata nel cuore dell’uomo che un soldato, un attendente, un cuciniere, un vessillifero si vantano e vogliono degli ammiratori. E anche i filosofi li vogliono, e quelli che scrivono contro tutto ciò vogliono la gloria di avere scritto bene, e quelli che leggono vogliono la gloria di averli letti, e anch’io che sto scrivendo ho forse questo desiderio, e forse quelli che lo leggeranno”. Non mancano i commenti di chi la sostiene: “Che bella questa foto, sembri una giovane ragazzina” oppure chi precisa: “cara Alba, pur avendo idee spesso diverse dalle tue, volevo esprimerle la mia stima per l’assoluta mancanza di ipocrisia che la contraddistingue. È bellissimo lo spirito di libertà che si percepisce nelle sue parole, e nel suo essere. La vita è così senza senso che il vero senso è dato proprio dalla libertà e dagli affetti”.

Alba Parietti: “mai accettati compromessi”

In occasione di un’intervista rilasciata all’Unione Sarda, Alba Parietti ha confessato un suo grande difetto: “una forma d’ansia che alle volte, nonostante il mio istinto non fallisca mai, mi fa credere di aver sbagliato”. Non solo, l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi ha anche aggiunto come sia difficile ingannarla: “è diventato quasi impossibile: so leggere la verità e in tanti anni di vita vissuta intensamente e di carriera ho imparato a difendermi. Ho imparato inoltre che bisogna saper fare la differenziata: mettere le emozioni importanti, anche se dolorose, in un cassetto e buttar via le cose inutili”. La conduttrice ha poi sottolineato a gran voce come, in quarantaquattro anni di carriera non abbia mai accettato di scendere a compromessi: “non sono una ruffiana, non accetto compromessi e dico sempre le cose in faccia. Vengo apprezzata anche dai miei ‘nemici’, infatti nessuno mi odia. Sono leale, nell’essere diretta e contro, queste doti alla fine vengono apprezzate”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) in data: 10 Ago 2019 alle ore 10:20 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA