Alba Parietti VS uomini “sorcio”/ “Rendeteli ridicoli, cazz*ne solo come aperitivo”

Alba Parietti offre consigli di seduzione su Instagram parlando alle follower di una precisa categoria di uomini totalmente da evitare. “Ragazze mie, visto che cresco nel vostro interesse mi dimostrate attenzione e mi seguite mi diverte darvi qualche consiglio amorevole”, esordisce l’opinionista. Molti uomini fanno un fatale errore e infilano la “loro zampetta nella gabbia del leone che ovviamente se la mangia (…) ci mettono impegno, recitano il loro ruolo migliore, poi inadeguati un po’ sfigati vanno a leccarsi le ferite per il braccio divorato dal leone (…) consolandosi, rifugiandosi con malcapitate vittime ingenue. Sulle quali esercitare il loro sadismo da frustrazione”. Secondo la showgirl piemontese, questi uomini usano la tecnica dell’uomo vittima, ma dinanzi a lei fanno la fine del “sorcio”. “non affanniamoci a tenere il sorcio … soprattutto se è palese che il sorcio vi/ ci tiene solo per vigliaccheria o per sfogare su qualcuno il narcisismo”.

Alba Parietti contro una categoria di uomini: consigli alle follower

Alba Parietti invita la follower a mantenere intatta la propria dignità così come il rispetto e la “lealtà che lui tanto declama, al nostro servizio alziamo, alzate la testa con un po’ di fierezza e con un colpo di coda, invece di scrutare e spiare e magari seguire chi gli ha dato una bella bastonata all’ego e al narcisismo, date il benservito a chi di voi noi non frega nulla”. Per l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi, non si dovrebbero mai subire tradimenti, bugie, umiliazioni e angherie perché queste servono “solo ad abbassare l’autostima e la dignità persa non si recupera. Rendete ridicolo chi vuole ridicolizzare voi. E passerete una bellissima estate”. Poi conclude con la massima ironia: “Il cazz*ne si mangia solo come oliva snocciolata per aperitivo. Una donna capace di dire la sua età è una donna capace di tutto e la vanità tradisce anche il diavolo figuriamoci i fessi”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA