Alba Parietti risponde alle critiche ricevute dagli haters dopo l’incidente sulle piste da sci di Courmayeur in cui è stata coinvolta lo scorso 30 dicembre, che le ha causato una microfrattura al ginocchio. Mentre si trovava in Valle D’Aosta per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, la showgirl sarebbe stata investita sulle piste da sci da un ragazzino, il quale poi pare essere fuggito senza neanche prestarle soccorso. La notizia, inizialmente lanciata da Dagospia, ha rapidamente fatto il giro di tutti i giornali. Nel frattempo, Alba ha raccontato tutto su Instagram, documentando passo passo l’incidente e il ricovero.

Ma, proprio questa sovraesposizione dell’incidente ha attirato ad Alba Parietti non poche critiche. Dimessa dall’ospedale di Aosta, dove i medici le hanno diagnosticato una frattura dell’emipiatto tibiale esterno, la showgirl ha ringraziato lo staff sanitario e i fan che le hanno dimostrato affetto con tanti messaggi di supporto. Dopodiché, si è mostrata sui social con le stampelle, che ha utilizzato anche durante i festeggiamenti di Capodanno. Accanto ai messaggi di solidarietà, però, non sono mancati i commenti negativi, ai quali Alba ha risposto senza esitazione.

Alba Parietti sommersa dalle critiche dopo l’incidente sugli sci: la risposta lapidaria della showgirl

“Poverina 10 ore di ospedale pensa chi sta giorni in pronto soccorso. Ma sai quanta gente sulle piste cade, si rialza e non rompe le pa**e a nessuno!!! Ma se tutti i problemi fossero questi!!! Ne sta facendo una cosa a carattere nazionale!!!”, ha scritto un utente sotto il post di Alba Parietti, accusandola di voler solamente attirare l’attenzione. La replica tagliente della showgirl non è tardata ad arrivare: “Scusa ma anche quando mi spacco un ginocchio e le persone mi esprimono affetto, solidarietà e amore, gente come te deve rosicare? Ma tu sei malata cara fatti curare”.

Altri haters l’hanno addirittura accusata di non essersi realmente fatta male sulle piste da sci, ma di aver finto e di usare delle stampelle “finte” per “fregare soldi all’assicurazione”. Anche in quel caso, Alba non è riuscita a rimanere in silenzio, replicando acidamente a queste accuse infondate. “Ma come si fa a scrivere simili nefandezze? Bisogna essere veramente dei poveretti sfigati”, ha scritto la Parietti nei commenti di Instagram. Non è la prima volta che la showgirl risponde agli haters, ma dopo l’incidente non è proprio riuscita a stare zitta e ha replicato con ancora più schiettezza.