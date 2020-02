Alba Parietti vs Selvaggia Lucarelli/ “Insulta tutti, ma se l’attacchi ti fa guerra!”

Alba Parietti torna all’attacco di Selvaggia Lucarelli dopo le polemiche suscitate dalla giornalista a “Domenica In”. Le sue osservazioni critiche hanno suscitato alcune dure reazioni, come nel caso di Enrico Nigiotti, e anche una fuga. Quella di Elettra Lamborghini, che avrebbe deciso di disertare il palco dell’Ariston per lo Speciale Sanremo 2020 proprio a causa della presenza di Selvaggia Lucarelli. Alba Parietti, che evidentemente ha seguito la puntata, ha quindi pubblicato un post contro la giornalista, con cui del resto in passato ha avuto diversi scontri accesi. «Non vorrei essere oggi nei panni di @selvaggialucarelli su @rai1official, le sue critiche veramente spietate irriverenti e provocatorie come nel suo stile a tutti i cantanti e alle canzoni da @achilleidol a @albertourso_official a @enriconigiotti hanno fatto saltare per aria la sala dell’Ariston». Se Achille Lauro ha risposto con educazione a Selvaggia Lucarelli, lo stesso non si può dire degli altri due artisti. Ma per la showgirl il pubblico della sala di Domenica In è «allergico da sempre alle critiche sui cantanti, reduci dalla gara, giuste o sbagliate che siano». Alba Parietti poi è andata anche oltre, arrivando alla vicenda Elettra Lamborghini. «Non voglio entrare in merito e dinamica, ha criticato ferocemente la ragazza, senza che lei desse peraltro la sua versione, ma decidendo che la causa era la paura di un confronto diretto con sua persona».

ALBA PARIETTI CONTRO SELVAGGIA LUCARELLI “TRE ANNI FA LEI…”

Questo le ha ricordato un episodio vissuto in prima persona. «Le vorrei ricordare che lei tre anni fa decise di non partecipare all’ultima puntata di @ballandoconlestelle con tanto di comunicato, proprio in virtù della mia di presenza peraltro non occasionale ma fissa». E quindi la showgirl spiega che Selvaggia Lucarelli «voleva la mia testa nonostante fossi evidentemente molto provata e stressata dalla gara, dalla fatica e dalle sue continue provocazioni cedetti e ricambiai». Quella richiesta comunque sarebbe caduta nel vuoto, ma comunque c’è una «causa penale e civile che ci trascineremo per anni, che mi ha fatto e ho ricambiato, con richiesta danni, nota a tutti, che intaserà le aule di tribunali». Alba Parietti rivela anche che la giornalista «non ha mai voluto chiudere serenamente, non ha mai accettato di capire le mie ragioni», anzi avrebbe coinvolto «la Rai, il suo giornale, la trasmissione e creando problemi e rotture incredibili». Il post si conclude con una provocazione: «Se l’offesa la fate a me (dice riferendosi a Selvaggia Lucarelli, ndr) siete condannati a rappresaglie, cause civili, penali, senza pietà, se l’insulto lo fa lei è diritto di esercitare la professione della giornalista. E di paragonarti al Coronavirus».





