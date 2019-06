ALBANO CARRISI/ “Mi hanno fatto morire quattro volte. Basta!” (Domenica in)

“Ho bisogno di una revisione”. Esordisce così Al Bano Carrisi, ospite a Domenica in lo scorso settembre, dove spiega le sue dichiarazioni circa il suo presunto ritiro. Nel 2018 aveva annunciato l’addio alle scene, ma a quanto pare adesso ha cambiato idea. “Non è un gioco. Ogni tanto le macchine fanno una revisione? Io ho bisogno di una revisione. Sto schiacciando questa macchina, che sta andando a una velocità incredibile e ho bisogno di una revisione, ma non è un ritiro“. Le sue parole hanno contribuito a rassicurare i fan. Lui stesso ammette che il sole è tornato: “Sono positivo e quando vedo qualcosa di negativo lo schiaccio. Tutte le cose negative negative le trasformo grazie al carattere che mi trovo addosso. L’ho preso da mia madre e mio padre. Penso a mio padre in guerra e alla sua grande fede…”. Di mamma Iolanda apprezza anche l’attitudine ad amare, che lo lascia sempre “piacevolmente scosso”. Peccato che lui, a differenza dei suoi genitori, non abbia avuto una storia sentimentale lineare.

L’ironia di Al Bano Carrisi

Al Bano Carrisi parla anche di Romina Power. E della loro separazione: “Quando è arrivato il momento negativo me ne sono fatto una ragione. Non me l’aspettavo, è successo, pazienza”. Entrambi l’hanno presa con filosofia: “È sempre stata una grande umorista, sin da ragazza. Fa parte dello stile di vita americano. Andando con lo zoppo…”. S’impara a zoppicare. Sono almeno quattro le battute che fa nel corso con l’intervista, suscitando spontanea la domanda della Venier: da dove gli viene, tutta questa verve? “Sto da Dio”, spiega il cantante di Cellino. Il tono è rassegnato anche quando parla della Lecciso, la madre dei suoi due figli più piccoli: “Abbiamo recuperato un bel rapporto”. C’è tempo anche per parlare della sua immagine pubblica, e di come essa viene condizionata dai social: “Mi hanno fatto morire quattro volte. Basta! Sto bene, ho dei figli, ho una famiglia…”.

Al Bano ripercorre la sua carriera

A Domenica in, Al Bano ripercorre la sua carriera. Tutto iniziò quando andò a Milano in cerca di fortuna. “Quando la trovai, tornai a suonare a Cellino. Là, tutte le ragazze che mi piacevano iniziarono a interessarsi a me. Prima non mi degnavano di uno sguardo. Allora mi sono detto: ‘Dovevo diventare cantante, per piacere a loro!'”. Con Romina è stato diverso: “All’inizio non m’interessava. Era bella, sì, ma la bellezza deve combinarsi con altro. Mi sono innamorata di lei vedendola lavorare a maglia, scrivere, stare in disparte sul set… Lui l’ha conquistata in un modo un po’ particolare: “Con i vasetti di melanzane sott’olio”. In sintesi: l’ha conquistata con la sua “pugliesità”. La notizia del loro fidanzamento, inizialmente, è stata accolta con scetticismo da parte delle famiglie di entrambi. Ma tra i due non ci sono mai stati particolari problemi di incomunicabilità.



