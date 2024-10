Albena Ilieva è la moglie di Murat Ünalmış, l’attore turco diventato famoso per i ruoli nelle soap “Terra Amara” e “La Rosa della Vendetta”. Un grande amore quello nato tra il celebre attore e la ex giocatrice di basket che dopo tre anni fidanzamento si sono uniti in matrimonio nel settembre del 2023. Proprio Murat Ünalmış, ospite di Verissimo, aveva aperto il suo cuore a Silvia Toffanin parlando della sua vita privata e sentimentale rivelando qualche dettaglio in più sulla sua compagna: “la mia fidanzata non è un’attrice, ma è un’ex giocatrice di basket come me. Quindi non fa parte del mio lavoro, oggi, ma del mio lavoro precedente”.

Non solo, Murat Ünalmış ha aggiunto che prima di innamorarsi con Albena İlieva c’era solo un bellissimo rapporto d’amicizia che nel tempo è sfociato in qualcosa di più importante e profondo. “Eravamo amici, poi tra noi è scattato qualcosa. Siamo stati fidanzati per tre anni prima del matrimonio, ma non lo abbiamo reso pubblico” – ha detto l’attore.

Albena Ilieva, la moglie di Murat Ünalmış: dal matrimonio al figlio

La storia d’amore tra Albena Ilieva e Murat Ünalmış prosegue a gonfie vele, visto che la coppia lo scorso aprile ha dato alla luce il primo figlio. “Tra poco si aggiungerà una terza persona al nostro viaggio. Sto per diventare papà” – aveva rivelato l’attore di Terra Amara e La Rosa della Vendetta a Verissimo annunciando così la lieta notizia. Ad aprile 2024 è nato il primo figlio dell’attore turco che ha pubblicato sui social il primo scatto con il figlio nato dall’amore con la moglie Albena İlieva (Nutiye Akar). “Che Dio protegga, perdoni e doni la salute ai figli di tutti” – ha scritto l’attore turco.

Sui social, Murat Unalmis ha poi scritto una bellissima dedica alla moglie Albena İlieva (Nutiye Akar) in occasione del suo compleanno: “buon compleanno mio caro amore. Sei il senso della mia vita, la madre di mio figlio. Ti amo così tanto”.