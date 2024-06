Albena Ilieva, moglie di Murat Ünalmış: chi è?/ Ex giocatrice basket: ha cambiato nome in Nutiye Akar per…

MURAT UNALMIS, “MIA MOGLIE? FA PARTE DEL MIO LAVORO PRECEDENTE E…”

Albena Ilieva, moglie di Murat Ünalmış: chi è e cosa sappiamo della loro storia d’amore? L’attore turco, oramai diventato celebre non solo in Italia ma nel resto d’Europa grazie al successo clamoroso della soap “Terra Amara” (dove interpreta il personaggio di Demir) e ora protagonista, sempre su Canale 5, nella nuova produzione “La rosa della vendetta” (dove invece veste i panni di Gülcemal), si racconta nel salotto televisivo di “Verissimo” e svela alcuni dettagli della sua vita sentimentale e anche dell’esperienza della paternità con la sua compagna. Ma cosa sappiamo di Albena Ilieva, moglie di Murat Ünalmış, e come mai la diretta interessata ha deciso di cambiare nome?

Andiamo con ordine e innanzitutto scopriamo chi è Albena Ilieva, moglie di Murat Ünalmış e, come confessato dallo stesso attore turco, “la madre di mio figlio”: in attesa di tornare sugli schermi televisivi italiani a partire dal prossimo 7 giugno con la soap nuova di zecca “La rosa della vendetta”, Murat Ünalmış si è raccontato (al pari di diversi altri componenti del cast di “Terra amara”, uno dei grandi successi delle reti Mediaset degli ultimi anni) a Silvia Toffanin negli studi del talk show in onda su Canale 5. Ma se del bel Demir della fiction conosciamo oramai quasi tutto, meno informazioni si hanno sulla donna che oramai dallo scorso settembre è diventata la sua compagna di vita. Albena Ilieva, moglie di Murat Ünalmış, è una ex cestista bulgara e da qualche tempo ha reso il 43enne interprete di Kayseri padre per la prima volta.

ALBENA ILIEVA, “SENSO DELLA MIA VITA”: LE NOZZE NEL 2023 E LA NASCITA DI…

Ma qual è il vero nome di Albena Ilieva, moglie di Murat Ünalmış? Come sappiamo, la donna che è diventata la seconda consorte dell’attore ha un passato nel mondo della palla a spicchi, lasciato tuttavia anzitempo a causa di problemi fisici. Nutiye Akar, come è conosciuta oggi l’ex cestista, ha giocato per quasi 20 anni nell’ambito del campionato turco di basket (passione che tra l’altro condivide col compagno Murat Ünalmış, anche lui con un passato da cestista) prima di appendere i classici scarpini al chiodo. Se non abbiamo notizie certe sulla sua età, di sicuro conosciamo il motivo per cui l’ex atleta bulgara ha deciso di farsi chiamare Nutiye Akar, nome che rimanda alla cultura della Turchia e a quello che, di fatto, è il Paese che l’ha adottata.

“Lei non fa parte del mio lavoro di oggi, ma di quello precedente”: con queste parole era stata presentata Albena Ilieva, moglie di Murat Ünalmış, all’epoca sua compagna: il 43enne turco, infatti, aveva confessato che c’era una nuova donna nella sua vita e che a lei lo legava non solo un forte sentimento d’affetto ma pure la comune passione per il basket. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e i due non solo sono convolati a giuste nozze lo scorso 23 settembre ma in questo 2024 hanno avuto il primo figlio assieme. A rivelarlo era stato uno scatto molto tenero pubblicato su Instagram dal diretto interessato il 12 aprile e in cui si vedeva Murat Ünalmış tenere in braccio il neonato. Insomma, tra vita privata e carriera sembra che per l’interprete di “La rosa della vendetta” tutto vada a gonfie vele e gran parte del merito va non solo a questa ritrovata armonia ma pure alla donna che lui, in una dedica social, aveva definito romanticamente “il senso della mia vita”.











