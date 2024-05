Albert Gudmundsson, giocatore del Genoa rinviato a giudizio/ Accusato di molestie sessuali: cosa rischia

E’ stato rinviato a giudizio il calciatore del Genoa e della nazionale islandese, Albert Gudmundsson. Come riferito da numerosi organi di informazione online nelle ultime ore, a cominciare dal sito di Fanpage, il classe 1997 è accusato di molestie sessuali in patria. Il ragazzo era stato denunciato da una donna per dei fatti risalenti alla scorsa estate, e la decisione del pubblico ministero porterà quindi ad un processo e ad una possibile condanna per il giocatore che già per lo stesso fatto era stato sospeso dalla propria nazionale.

Diretta Roland Garros 2024/ Streaming video tv: Alcaraz rischia, poi batte l'ottimo De Jong (29 maggio)

La vicenda è emersa lo scorso agosto, quando una donna aveva presentato una denuncia nei confronti di Albert Gudmundsson, accusando lo stesso di essere stata vittima di una molestia sessuale. Immediati i provvedimenti da parte della presidentessa della federcalcio islandese che aveva appunto deciso di estromettere l’attaccante dalla selezione del Paese, visto che, stando alle regole della federazione, non poteva allenarsi ne giocare delle partite in quanto oggetto di una indagine.

Chi è Carlo Marchetti, candidato presidente dell'Inter/ Fa già parte del CdA nerazzurro (29 maggio 2024)

ALBERT GUDMUNDSSON, GIOCATORE DEL GENOA RINVIATO A GIUDIZIO: COSA E’ SUCCESSO

Con il Genoa ha comunque continuato a giocare e anche ad ottimi livelli ma alla luce di quanto stava accadendo di cui sopra, il suo nome non è più comparso nell’elenco dei convocati da parte del commissario tecnico dell’Islanda Age Hareide. Di fatto Gudmundsson non veste più la maglia del proprio Paese dalle due partite di spareggio giocate a marzo contro Israele e Ucraina, ma si è trattato quasi di una eccezione visto che in quel periodo il procuratore distrettuale aveva deciso di archiviare il caso, dopo di che la presunta vittima e i suoi legali avevano presentato ricorso, e la decisione è stata quindi annullata.

Hansi Flick nuovo allenatore Barcellona/ Ufficiale: una scelta che rompe con il passato (oggi 29 maggio 2024)

Ovviamente il calciatore del Genoa rimanda al mittente ogni accusa, ma secondo l’avvocato che sta seguendo la donna, la testimonianza sarebbe abbastanza credibile, e la revoca dell’archiviazione avviene solamente quando si sta riscontrando un’effettiva colpevolezza, ecco perchè c’è il rischio che alla fine l’attaccante rossoblu venga condannato.

ALBERT GUDMUNDSSON, GIOCATORE DEL GENOA RINVIATO A GIUDIZIO: LE PAROLE DEL LEGALE

Il legale del giocatore, Vilhjalmur H. Vilhjalmsson, ha invece precisato che: “Albert Gudmundsson è innocente“, aggiungendo che: “Non è successo nulla di nuovo – riferendosi agli ultimi avvenimenti – tutto questo fa parte dell’iter processuale che già conosciamo. Manteniamo la piena fiducia nella giustizia”.

Secondo l’articolo 194 del Codice penale dell’Islanda, in materia di reati sessuali “Chiunque ha rapporti o altri rapporti sessuali con una persona senza il suo consenso è colpevole di stupro ed è punito con la reclusione da un minimo di 1 anno a un massimo di 16 anni”. Gudmundsson potrebbe quindi rischiare almeno un anno di reclusione in caso di effettiva condanna qualora il giudice ritenesse credibile la versione della sua accusatrice. Staremo a vedere come si risolverà tale situazione con la speranza che si faccia definitivamente chiarezza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA