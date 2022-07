Alberto Cantù Rajnoldi, padre Tancredi/ “Siamo vicini anche se siamo lontani”

Tancredi e le barre per il padre Alberto Cantù Rajnoldi ad Amici

Alberto Cantù Rajnoldi è il padre di Tancredi, il cantante di Amici. Non solo, l’uomo è molto famoso visto che ricopre il ruolo di direttore creativo della maison di moda Giorgio Armani. Un rapporto particolare quello tra padre e figlio; la conferma c’è stata durante l’esibizione di Tancredi ad Amici sulle note di “Figli delle stelle”. Il rapper, infatti, ha cambiato una parte del brano aggiungendo una serie di barre in cui recitava: “io sono figlio di mio padre e delle mie scelte. Io sono figlio di mia madre e delle sue scelte. Io sono figlio della terra e delle sue storie. Io sono figlio dell’amore e della mia guerra. Io sono figlio della pioggia e delle mie delusioni. Io sono figlio dell’estate e delle discoteche. Io sono figlio della rabbia e delle mie decisioni”.

A notare le barre è stata Maria De Filippi che ha sottolineato: “ci tenevi a quelle barre, Tancredi? Ho notato la parte in cui dici ‘Sono figlio di mio padre e delle mie scelte, sono figlio di mia madre e delle sue scelte’. Mi aveva colpito quello. Non voglio chiedere niente né di tua madre, né di tuo padre. Chiedevo solo se ci tenevi a quelle barre per questo motivo. Avevo colto la differenza e dev’essere importante per te aver deciso di scriverla”. Nessun commento da parte del cantante.

Chi è Alberto Cantù Rajnoldi, padre di Tancredi

Tancredi ad Amici di Maria De Filippi ha dedicato diverse esibizioni e barre al padre Alberto Cantù Rajnoldi. In particolare sulle note di “Come Home” ha dedicato delle bellissime parole al padre per poi poco dopo rivelare: “sto male perché a te ci tengo veramente. Non riesco più a sentirti solo con una chiamata. Non vedo l’ora di riabbracciarti e ritornare a casa”. Una performance che ha colpito molto la prof Arisa. Per Tancredi, infatti, cantare è un modo per raccontare le sue emozioni: ” ho scritto quelle parole per mio padre. Tancredi, mi manca tanto”.

Ma chi è Alberto Cantù Rajnoldi? Per chi non lo conoscesse è il direttore creativo della casa di moda di Giorgio Armani. Dopo aver studiato Fashion design e Fashion/Apparel Design presso l’Istituto Marangoni ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della moda lavorando come Fashion designer jersey and knitwear nella Yagi & co.ltd, nei primi anni degli anni ’90. Nel 1995 l’ingresso nella casa di moda Giorgio Armani dove da anni ricopre il ruolo di direttore creativo.











