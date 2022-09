Alberto De Pisis, chi è il concorrente Grande Fratello VIP/ Ex fidanzato gay di Taylor Mega: “All’epoca…”

Chi è Alberto De Pisis e perchè è famoso

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 ci sarà anche Alberto De Pisis, ex fidanzato di Taylor Mega che fece scalpore non appena dichiarò di essere stato con la modella nonostante fosse omosessuale. Il giovane, lontano dal mondo dello spettacolo, ha partecipato ad alcuni programmi di gossip come Pomeriggio 5, durante i quali ha parlato proprio della sua relazione con Taylor. Qualche anno fa, da Barbara D’Urso, raccontò:

Taylor Mega e Tony Effe, ritorno di fiamma?/ Insieme in un video: "Ci risiamo"

“Io conobbi un’altra Taylor, una fragile e non femme fatale come appare oggi sullo schermo. L’ho conosciuta nel 2018 ed era ancora sconosciuta al pubblico. Nacque una simpatia, una conoscenza… lei sapeva delle mie tendenze sessuali. A inizio agosto ha iniziato a vedermi in modo diverso e a farmelo capire… Eravamo in auto in autostrada e mi disse che provava delle cose per me.. e io mi sono sentito destabilizzato, ero molto affascinato dalla sua dolcezza. C’è stata una storia, voluto con insistenza da lei, che è stato però vero, sincero e puro e senza alcun tipo di interesse mediatico perché lei non era ancora conosciuta”.

Taylor Mega "A parte il lavoro sono insoddisfatta"/ Piovono polemiche e...

Alberto De Pisis al Grande Fratello VIP 2022: le luci della ribalta…

A Novella 2000, Alberto De Pisis aveva già raccontato: “Io sono tendenzialmente gay. Però con Taylor è nato un feeling, che poi si è trasformato in passione vera, fisica. È stato un rapporto limpido, senza alcun interesse mediatico. L’intesa tra noi era eccellente. Mi diceva che ero tra i pochi a non sentirsi intimorito da lei a letto”. Il giovane aveva poi aggiunto: “La nostra storia ha avuto una componente sessuale anche molto importante, è durata 2 mesi. Taylor Mega è stata la prima donna della mia vita. La nostra è una cosa passata”

Taylor Mega è fidanzata? / "Se vado a fare un aperitivo, nessuno si avvicina..."

Alberto De Pisis è noto ai gossip solamente per la sua relazione con Taylor Mega e per qualche ospitata in seguito alla diffusione della notizia della loro storia. Per il resto, non ha fatto molte apparizioni in tv, nonostante sui social sia molto seguito. Il suo lavoro avrebbe infatti proprio a che ora con i media, come rivelano fonti varie vicine al giovane, che adesso per la prima volta sembrerebbe pronto a prendere parte ad un reality.











© RIPRODUZIONE RISERVATA