Alberto Matano/ “David di Donatello a Checco Zalone? Meritava Laura Pausini”

Alberto Matano, giornalista Rai e conduttore del programma “La Vita in Diretta”, in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su Rai Uno, sarà ospite nel pomeriggio di oggi, domenica 16 maggio 2021, presso lo studio televisivo di “Domenica In”. Durante la chiacchierata con Mara Venier, a cui Matano è legato da una profonda amicizia, come testimonia uno dei suoi ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, l’ospite parlerà molto di sé, della sua vita, della sua carriera e, presumibilmente, dei progetti sul suo futuro. Nell’immediato c’è l’edizione 2020-2021 de “La Vita in Diretta” da portare a termine, prima di cedere il testimone alla versione estiva, durante la quale Matano potrebbe cogliere l’occasione per riposarsi nella sua amata Calabria.

Dopodiché, a settembre, è logico presupporre che lo ritroveremo nuovamente al timone della trasmissione targata Rai, che ha fatto registrare buoni dati d’ascolto in quest’annata complicata per via del Coronavirus, anche se non sono mancate qua e là alcune polemiche da parte degli utenti web, che hanno accusato il giornalista di essere troppo ridondante in merito a certe notizie (leggasi, in tal senso, il caso Denise Pipitone) e di essere sempre in movimento, passeggiando nello studio durante la diretta tv. Insomma, talvolta per trovare un difetto è davvero necessario mettersi alla ricerca del proverbiale pelo nell’uovo…

ALBERTO MATANO A DOMENICA IN E IL TIFO PER LAURA PAUSINI

Alberto Matano a “Domenica In” avrà dunque l’occasione di parlare di sé, di farsi conoscere ancora meglio dal suo amato pubblico, che ha già imparato ad apprezzarne la schiettezza e l’autenticità, osservando in più circostanze come il conduttore non sia parco di complimenti, laddove si riveli necessario, ma non si astenga neppure dalle critiche, qualora esse vadano fatte. Così, in virtù proprio di questa sua sincerità e trasparenza, non hanno stupito più di tanto le sue parole sul David di Donatello assegnato a Checco Zalone per la sua canzone “Immigrato”, inserita all’interno del film “Tolo Tolo”, che ha battuto la favoritissima “Laura Pausini”, i cui fan non hanno esitato a sottolineare il proprio disappunto per questa decisione dei giudici.

A “La Vita in Diretta”, Alberto Matano ha espresso il proprio pensiero senza troppi giri di parole e senza retorica: “Noi dobbiamo dire che amiamo Checco Zalone, però siamo team Laura!”. Gli ha fatto eco il suo ospite di giornata, Luca Barbareschi, che ha detto: “Siccome non vogliono dargli il premio perché ha fatto l’incasso più grande del mondo, allora gli hanno dato un premio sbagliato, che avrebbero dovuto dare alla Pausini”. Insomma, se fosse dipeso dal presentatore e dai suoi ospiti, il verdetto evidentemente sarebbe stato diverso…



