ALBERTO URSO/ Nuovo singolo “E poi ti penti”:”Sex symbol? Amo piacere” (Verissimo)

Alberto Urso è uno degli ospiti della puntata di oggi di Verissimo, il programma di Silvia Toffanin che torna ad allietare il sabato pomeriggio di Canale 5. Il cantante, al pari di Giordana Angi, è riuscito a farsi apprezzare nel corso dell’ultima edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi in cui il talento di Alberto ha dimostrato come possa essere resa “pop” anche una tipologia di musica come la lirica solitamente poco appannaggio di tutti gli ascoltatori. Nel contesto che lo ha lanciato come interprete grazie alle sue indubbie qualità canore, Alberto Urso è pronto questa volta a tornare in altre vesti, in particolare a compiere il salto della barricata: da allievo a coach. Sarà proprio lui, così come Giordana, uno dei due capitani delle due squadre di vip che si sfideranno ad Amici Celebrities.

ALBERTO URSO, IL NUOVO SINGOLO “E POI TI PENTI”

L’ospitata da Silvia Toffanin a Verissimo non sia anche l’occasione, per Alberto Urso, non solo di lanciare Amici Celebrities ma anche per presentare il suo nuovo singolo “E poi ti penti”, brano che sarà in radio a partire dal 20 settembre prossimo. Lo ha annunciato lo stesso cantante in un post Instagram che ha ottenuto migliaia di like nel quale ha informato i suoi moltissimi followers della sua presenza oggi negli studi Mediaset:”Sorpresa! Oggi sarò ospite a Verissimo dove canterò per la prima volta “ E poi ti penti “ il primo singolo del mio nuovo album che uscirà in Autunno! Lunedì prossimo vi racconterò tantissime cose nuove, nel frattempo fatemi sapere se la canzone vi piace tanto quanto piace a me!”. Il nuovo brano di Alberto riuscirà a replicare il successo dei precedenti senza il “traino” di Amici?

ALBERTO URSO, “SEX SYMBOL? MI PIACE PIACERE”

Inutile negare che tante fan di Alberto Urso ne apprezzino non soltanto lo straordinario talento vocale ma anche l’aspetto estetico. Non una nota di demerito per il cantante, che qualche tempo fa in un’intervista con Il Corriere della Sera ha ammesso di non faticare a convivere con l’etichetta di “sex symbol”, anzi:”sono uno a cui piace piacere. Mi prendo in giro per la panzetta, ma mi tengo in forma. Un cantante è come un atleta. Gioco a calcio con gli amici, ala destra». Chi è il Pavarotti del calcio? «Cristiano Ronaldo, vorrei rubargli l’esperienza”. La vittoria nel talent di Maria De Filippi, arrivata dopo due bocciature ai provini, è la conferma che la perseveranza nella vita viene premiata:”i vuole determinazione, non bisogna mai mollare. Un “no” non è una barriera, ma una critica costruttiva che ti dice che non è ancora il momento, non ero ancora pronto”. «Amici»? “Fa maturare e crescere, sia dal punto di vista artistico che umano. Ogni giorno sei spinto a studiare cose diverse e cresci senza rendertene conto. Adesso sono una roccia, non mi ferma più nessuno, voglio mangiare il mondo”.



