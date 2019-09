GIORDANA ANGI/ Dall’outing al ruolo da coach in Amici Celebrities (Verissimo)

Giordana Angi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, è pronta a raccontare come si sta sviluppando la sua carriera dopo la grande esperienza ad Amici. Un percorso che l’ha fatta conoscere al grande pubblico e che le ha dato modo di affinare le sue innate qualità di cantautrice. Ma pensare che il legame con il programma ideato da Maria De Filippi sia da ritenere troncato in maniera definitiva è un errore. Giordana, infatti, sembra ripercorrere le orme di una delle protagoniste più amate del talent, quella Emma Marrone che ha più volte ricoperto il ruolo di coach della trasmissione di Canale 5. Così come lei, dopo aver fatto l’allieva, Giordana è pronta a rivestire il ruolo di coach…dei vip. Sarà lei, infatti, insieme all’ex compagno di classe Alberto Urso, uno dei due coach della prima edizione di Amici Celebrities.

GIORDANA ANGI E IL COMING OUT

Quello di Giordana Angi non è stato in questi mesi un percorso superficiale, anzi: al netto dei suoi 25 anni è diventata la prima artista italiana a fare outing, a dichiararsi lesbica e a decidere di cantare il suo amore per una donna senza ricorrere a giochi letterali. In una recente intervista a “Il Corriere della Sera”, Giordana ha dichiarato:”Per me l’amore è gioia, passione, naturalezza. Non voglio nascondermi dietro una “o” o una “a””. Fondamentale nel processo che l’ha portata a far cadere tutte le sue maschere è stato forse l’incontro con Tiziano Ferro:”Ho trovato il modo di fargli arrivare un mio disco con una lettera e dopo un anno mi ha richiamata, diceva di aver ascoltato le mie canzoni e che ne voleva sentire altre. Mi ha insegnato a impostare la voce e sono anche crescita umanamente. Mi ha permesso di togliere un sacco di maschere”.

GIORDANA ANGI E IL SOGNO ARTISTICO

Il momento in cui la vera essenza di Giordana Angi è emersa con forza è stata quando durante l’esperienza ad “Amici” ha confessato ad un altro concorrente di aver avuto in passato una vecchia fiamma e della presenza tra le ballerine della scuola di una ragazza che la faceva letteralmente “impazzire”. Con Silvia Toffanin a Verissimo, però, si parlerà di certo anche del sogno artistico che Giordana, il cui album “Stringimi più forte” uscirà il prossimo 4 ottobre, sta vivendo da ormai qualche mese. Lo ha spiegato lei stessa nel suo ultimo post su Instagram:”Ciao, giorni intensi in cui ritorno a casa per qualche ora e poi riparto, senza distinzioni di luoghi e senza fermarmi mai veramente, ma, ogni volta, è nitida e netta la sensazione di vivere una vita in cui lavoro per ciò che mi rende felice. Colgo l’occasione per ringraziarvi, ancora una volta, di tenermi la mano e di accompagnarmi, passo passo. Ogni mattina penso a quanto sia importante impegnarsi per ciò che si ama, capire e fare ciò che ci fa star bene/appartiene credo sia l’unico modo per non vivere dissociati dalla propria vita, che il tempo sembra essere unico e chissà se ce lo ridarà indietro qualcuno. Vi amo”.





