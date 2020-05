Alchimista, chi è?/ Uomini e donne: dietro la chat si nascondeva Sammy Hassan?

Pubblicità

CHI E’ L’ALCHIMISTA, CORTEGGIATORE DI GIOVANNA ABATE A UOMINI E DONNE?

E dopo il turno di Gemma Galgani, anche per Giovanna Abate è arrivato il momento di fare i conti con il suo corteggiatore più noto, l’Alchimista. La testa calda, romantico, e molto loquace corteggiatore che in queste settimane ci ha tenuto compagnia via chat cercando di conquistare il cuore o, almeno, l’interesse di Giovanna Abate, alla fine avrà modo di arrivare nello studio di Uomini e donne. Il video anticipazioni della puntata annuncia che proprio oggi pomeriggio anche lui scenderà la famosa scala del programma di Maria de Filippi e prenderà posto al cospetto di Giovanna Abate dopo la messa in onda del video del momento dell’incontro. Fin qui niente di strano se non fosse che proprio nel video la bella tronista, parlando con Maria de Filippi, sembra ammettere di conoscere già il volto del suo corteggiatore.

SAMMY HASSAN E’ L’ALCHIMISTA?

In particolare, Giovanna Abate dice: “Questo era l’unico modo possibile per conoscerci in un modo diverso, ed è vero”. A quanto pare il famoso Alchimista di Uomini e donne è qualcuno che la tronista conosce già e da questa frase i fan hanno iniziato a fantasticare. Alcuni pensano che possa trattarsi di Sammy Hassan e questo spiegherebbe anche il suo modo di comportarsi durante le chat del programma, mentre altri ancora pensano che sia qualcuno che invece arriva dal passato della tronista: può trattarsi di uno dei corteggiatori eliminati o magari di una vecchia conoscenza della vita reale della tronista? La verità verrà a galla tra poco quando finalmente conosceremo anche noi il suo volto mentre nel video anticipazioni la stessa Giovanna gli dice: “Tu sei folle, sei geniale..”. A quanto pare il loro incontro è andato bene…



