Aldo Montano, duro confronto con Alex Belli al GF Vip/ Difende Gianmaria ma…

Aldo Montano non concede sconti ad Alex Belli nonostante abbiano avuto sin dal primo giorno di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021 un ottimo rapporto. Il campione olimpico, tuttavia, ha legato molto anche con Gianmaria Antinolfi, finito nel mirino dello stesso Belli, di Soleil Sorge e di Sophie Codegoni. L’atteggiamento di Alex Belli nei confronti di Gianmaria Antinolfi non è affatto piaciuto ad Aldo Montano che non nasconde di schierarsi dalla parte dell’imprenditore napoletano considerandolo una “bella persona” e che, al posto di Antinolfi, non avrebbe accettato l’atteggiamento di Belli.

Proprio l’attore, questa mattina, ha chiesto un confronto a Montano dopo la notte di Halloween che ha portato a galla diverse verità. Secondo quanto raccontato da Belli, Gianmaria Antinolfi gli avrebbe raccontato che Aldo, fino ad ora grande amico dell’attore, pensa di lui che sia falso ed ipocrita. “Ma tu pensi veramente quello che mi ha detto Gianmaria ieri sera?”, chiede Alex. “No, falso e ipocrita no. Pensi che tu sappia fare questo gioco”, risponde Montano che non crede neanche che Gianmaria abbia detto le cose riferite dall’attore.

Aldo Montano e il chiarimento con Gianmaria Antinolfi

Dopo il confronto con Alex Belli, Aldo Montano si è immediatamente confrontato con Gianmaria Antinolfi. “Non capisco da parte sua questa insistenza”, ammette Montano non riuscendo a comprendere l’accanimento di Alex Belli nei confronti di Gianmaria Antinolfi. “Ripete sempre che sei fake. Io, per come ti ho conosciuto, per quello che mi hai dato modo di vedere, penso che tu sia tutto tranne che quello. Penso che tu non sia una persona capace di architettare cose al di fuori di quello che senti”, aggiunge il campione.

“E’ vero che hai fatto un casino in un mese e mezzo prima con Soleil, poi con Greta e poi con Sophie è vero, ma che tu sia in grado di architettare questa cosa la vedo molto difficile anche per il lavoro che fai perchè non sei televisivo”, dice ancora Montano che considera “eccessivo lo sfottò nei tuoi confronti”, conclude Montano.

Aldo Montano, nessun feeling con Soleil Sorge

Tra Aldo Montano e Soleil Sorge non c’è alcun tipo di rapporto. Da quando sono nella Casa non hanno mai avuto modo di scambiare due parole. Un particolare lo ha notato l’ex tronista, ossia ogni volta che c’è la possibilità di essere nominata, Aldo è pronto a fare il suo nome. La motivazione è sempre la stessa: “Non c’è feeling“. Il clima tra i due gieffini è molto teso, nelle ultime ore lo schermidore si è lasciato andare ad una frase che ha diviso il popolo del web. Ma cos’è successo di così grave?

Aldo Montano mentre stava facendo una chiacchierata con Gianmaria se n’è uscito con una frase che ha lasciato di stucco il pubblico. Il campione olimpionico non vede di buon occhio Soleil, non nutre simpatia nei riguardi della ragazza, difatti non perde occasione di nominarla quando ne ha la possibilità. Antinolfi stava parlando dell’ex tronista e del suo modo scorretto di interferire nella sua relazione con Sophie. Aldo di fronte alle sue lamentele ha risposto: “Tu sai come si conquista una donna e soprattutto come dare un calcio il c**o all’altra”. Parole pesanti che ora sono al centro delle polemiche social. “Un campione di vergogna” ha apostrofato qualcuno su Twitter.

