Grande Fratello Vip 2021, pagelle 15a puntata/ Aldo Montano e Delia Duran asfaltano Alex Belli

Pagelle quindicesima puntata del Grande Fratello Vip: tensioni tra Aldo Montano e Alex Belli

Si è conclusa la diretta della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, i concorrenti in nomination sono Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge, Jo Squillo e Nicola Pisu. Quella che si è appena conclusa è stata una puntata turbolenta per Alex Belli che ha avuto una serata parecchio turbolenta a partire dalla discussione con Gianmaria Antinolfi, il suo bacio cinematografico con Soleil Sorge fino ad arrivare alla discussione molto accesa con Aldo Montano che ha infiammato non solo gli animi dei due concorrenti coinvolti, ma anche di tutti gli altri inquilini della casa. Ha dato un po’ di movimento a questa quindicesima puntata del Grande Fratello Vip (Voto 7). Soleil Sorge, come da personaggio, ha provocato tutti gli altri inquilini, anche durante le nomination (Voto 6.5). Aldo Montano ha avuto una serata complicata a causa delle parole di Alex Belli a cui ha risposto con classe e eleganza (Voto 7.5).

Katia Ricciarelli con il suo momento di confronto con Iva Zanicchi sulle loro relazioni con Alberto Sordi hanno regalato a tutto il pubblico del Grande Fratello Vip 2021 un momento indimenticabile (Voto 7). Giucas Casella questa sera non è riuscito nel suo intento di ipnotizzare Alfonso Signorini, ma in compenso ha ipnotizzato gran parte del pubblico in studio e i concorrenti della casa (Voto 7). Un momento toccante per Francesca Cipriani che, per un momento, mette da parte il suo sorriso e parla della sua brutta esperienza con il bullismo (Voto 6.5). Un altro momento toccante della serata è stato l’incontro tra Sophie Codegoni e suo padre Stefano, i due hanno sempre avuto un rapporto tormentato e la concorrente del Grande Fratello Vip non è mai riuscita a far capire a suo padre, prima di questa sera, quanto fosse importante per lei (Voto 7).

Carmen Russo guadagna l’immunità grazie al pubblico del Grande Fratello Vip 2021

Davide Silvestri questa sera al Grande Fratello Vip 2021 ha preso le difese di Aldo Montano concordando con Alfonso Signorini sul tono usato da Alex Belli per esprimere la sua opinione sul concorrente. Davide, interpellato ha detto: “Ha esagerato nei toni” (Voto 7). Una puntata in sordina per Manuel Bortuzzo che parla solo se interpellato e per il resto sta in silenzio (Voto 6), tranquillità anche per le tre principesse che ascoltano le discussioni tra i concorrenti con interesse e parlano solo durante le nomination per fare il nome di Soleil (Voto 6.5).

Una puntata tranquilla anche per Miriana Trevisan e Nicola Pisu, per loro voto di coppia: 7. Puntata molto tranquilla anche per Manila Nazzaro che si è lasciata andare ad una dichiarazione su Patrizia Mirigliani e la sua incursione al Grande Fratello Vip 2021 in confessionale durante la nomination, staremo a vedere nei prossimi giorni se Alfonso vorrà indagare o meno (Voto 6.5)



