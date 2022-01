Aldo Montano e la moglie Olga Plachina/ “Conosciuti grazie ad un’amica comune”

Aldo Montano e la moglie Olga Plachina sono tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5. Come è nato l’amore tra i due? A rivelarlo è stato proprio il campione di scherma che ha conosciuto la sua amata durante Giochi olimpici invernali di Soči in Russia del 2014. Olga partecipava ai giochi per assistere un’amica e tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La bella Olga però ha saputo fargli perdere la testa sparendo per circa un mese. Proprio Aldo Montano, intervistato dal settimanale Chi, ha rivelato: “Cupido è stata Katia, un’amica comune che ci ha presentato. Poi, via di messaggino, fino a quando lei mi ha fatto cadere: mi ha chiesto di andare in vacanza insieme”.

Olimpia e Mario, figli Aldo Montano/ Lui: "sono la mia medaglia più bella"

Una vacanza che ha sancito l’inizio di una bellissima storia d’amore. Da quella vacanza, infatti, Olga e Aldo non si sono mai più separati fatta eccezione per la partecipazione del campione di scherma alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Un grande amore che la coppia ha voluto celebrare anche con un matrimonio organizzato in gran segreto.

Manuela Arcuri e Antonella Mosetti, ex Aldo Montano/ "Con lei niente di importante"

Aldo Montano e Olga Plachina: “ci siamo sposati in segreto”

Aldo Montano e Olga Plachina si amano alla follia. La coppia è inseparabile e da circa sei anni sono marito e moglie. Proprio così, i due si sono sposati in gran segreto come ha raccontato proprio l’ex gieffino dalle pagine di Chi: “io e lei ci siamo sposati in gran segreto, almeno così credevamo quando siamo andati in Siberia”.

L’incontro con Olga ha sicuramente cambiato la vita dello schermidore che, intervistato da Sky Tg24, ha raccontato: “non sono mai stato un campione del mondo in amore, ma spero, a 38 anni, di aver raggiunto la serenità”. E quella serenità, a quanto pare, sarebbe ulteriormente aumentata negli anni a venire, quando ha potuto vivere a pieno le gioie della paternità che lui aveva preannunciato come “la cosa più naturale del mondo”.

Aldo Montano e la malattia "necrosi progressiva"/ La protesi diventa necessaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA