Olga Plachina moglie Aldo Montano/ “Soleil e Belli? Lei si sente una dea, lui recita”

Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano che, nelle scorse settimane è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per fare una sorpresa al marito, ospite di Casa Chi, il format sul web del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò, ha parlato dell’avventura del padre dei suoi figli nella casa più spiata d’Italia. Non sono mancate, nel corso dell’intervista, le domande su alcuni coinquilini di Montano, in primis Soleil Sorge. Sin dai primi giorni di convivenza, tra Montano e Soleil non c’è mai stato molto feeling. Aldo ha più volte sottolineato di non avere simpatia per lei nominandola ogni volta che ne ha avuto l’occasione.

In casa, i due si limitano ad una convivenza pacifica. Oltre ai saluti di circostanza, si parlando per questioni riguardanti le dinamiche della casa, ma nessun rapporto personale. Aldo non si è mai interessato alla vita di Soleil e viceversa. Ad infastidire il campione è l’atteggiamento della Sorge che la stessa Olga definisce da “dea”. Ai microfoni di Casa Chi, infatti, la Plachina si è lasciata andare ad una serie di dichiarazioni nei confronti della Sorge, ma anche di Alex Belli con cui, dopo un durissimo scontro, Montano ha siglato la pace per riportare un po’ di serenità in casa.

Olga Plachina contro Soleil Sorge e Alex Belli: le parole della moglie di Aldo Montano

Olga Plachina esprime senza filtri la propria opinione su Soleil Sorge e Alex Belli, protagonisti sin dai primi giorni del Grande Fratello Vip 2021. “Forse è anche reale, si sente molto dea, è sempre lontano dalla terra, è sulla luna. Sta prima in tutto. Non so se fa finta di essere molto forte e prepotente o è davvero così. Per ora non l’ho capito, se devo essere sincera”, ha detto a Casa Chi la moglie di Montano parlando di Soleil.

Su Alex Belli, infine, ha dichiarato: “A me sembra che tutti vedano che persona è veramente Alex, è un attore con tutti lì dentro. Un po’ anche con sua moglie”.

