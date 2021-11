Aldo Montano fa arrabbiare Jessica/ “Hai aperto un altro litro di latte!”, ma Manila…

Ancora sorprese per Aldo Montano

Nella passata settimana il vero protagonista del Grande Fratello Vip è stato Aldo Montano, che dopo aver colmato il vuoto dello stop alla scherma e aver festeggiato un meraviglioso compleanno all’interno della Casa, con tanto di regali e sorpresa, continua a ricevere grandi sorprese. Nell’ultima puntata Alfonso Signorini lo ha convocato in Confessionale per parlare del suo party di compleanno prima di parlare della sua famiglia. Il Vippone ha elencato i momenti che gli sono particolarmente a cuore e che includono una vacanza in famiglia, la vittoria ad Atene 2004 ed il matrimonio con Olga, prima di lasciarsi sospendere da un messaggio da parte delle persone a lui care.

Ovviamente nel corso dell’appuntamento non potevano mancare gli auguri speciali da parte della moglie e dei figli. Ed erano proprio questi i più attesi da parte di Aldo Montano che per quest’anno ha trascorso il suo compleanno lontano dalla famiglia ma insieme ai suoi nuovi inquilini ed amici.

Le lezioni di scherma ai Vipponi

Il momento clou del dopo puntata del GF Vip per Aldo Montano è stato rappresentato dalla lezione di scherma che ha visto tutti i vip coinvolti ed impegnatissimi nello sport, soprattutto Katia Ricciarelli che già da tempo gli chiedeva qualche lezione privata.

Aldo ha ricevuto di nuovo l’immunità dai suoi coinquilini, potendo così godersi il weekend in attesa della nuova puntata odierna. Il pubblico continua a sostenerlo ma non mancano le critiche a determinati suoi gesti, come quando ha segnalato ad Alex Belli che a differenza sua il matrimonio con Olga sarebbe del tutto legale. Tuttavia ad essere particolarmente apprezzati sono anche i suoi momenti di comicità nonché quelli di riflessione e umanità che vive insieme a Manuel Bortuzzo, grande amico nella Casa del Grande Fratello Vip. E c’è chi spera ancora nel ritorno dei “tre moschettieri”.

Le lamentele di Jessica Selassié

Dall’ultima puntata ad oggi, Aldo Montano è stato raramente protagonista di momenti degni di nota all’interno della Casa del GF Vip. Dopo le Vippolimpiadi organizzate proprio in onore del suo compleanno, infatti, i riflettori per il momento si sono leggermente spenti anche se Montano ha continuato comunque a partecipare a tutte le attività della Casa. Lo ha fatto anche in occasione del recente Pigiama Party che ha visto i Vipponi divertirsi e trascorrere una serata in totale divertimento e relax.

Qualche piccola lamentela, però, si è scatenata da parte di Jessica Selassié la quale prosegue la sua personale guerra contro i consumatori solitari di latte. Ed a quanto pare Aldo sarebbe tra questi. “Grazie Aldo per aver aperto un altro litro di latte”, ha lamentato la maggiore delle sorelle Selassié, con tono sarcastico. A chiedere spiegazioni, sempre ironicamente, ci ha pensato l’amica Manila Nazzaro che gli ha chiesto lumi sulle confezioni di latte aperte. Dopo la piccola polemica però, insieme a Manila ed ancora assonnato, Montano ha augurato a tutti gli italiani il suo personale buongiorno nella speranza di farsi perdonare anche da Jessica.

